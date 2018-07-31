Определены российские регионы с наибольшим числом ипотечников

По данным аналитиков, в Москве и области за период с апреля по июнь оформили почти 35 тысяч кредитов на покупку жилья на общую сумму 124 миллиарда рублей. Второе место в рейтинге регионов, где наиболее популярна ипотека, занял Санкт-Петербург (17 тысяч кредитов, 44 миллиарда рублей). «Бронза» досталась Свердловской области, где в общей сложности за квартал выдали более 11 тысяч ипотечных займов на 20,6 миллиарда рублей.

Самые большие ипотечные суммы, по подсчетам ОКБ, выдают в Москве — 3,6 миллиона рублей в среднем. На второй позиции Петербург с 2,6 миллиона рублей, на третьей — Ханты-Мансийский автономный округ с 2,3 миллиона рублей.

В целом за второй квартал в России было оформлено почти 320 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 642 миллиарда рублей, отмечается в предоставленных материалах.