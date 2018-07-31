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11:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Аренда в «Москва-Сити» стала непосильной для иностранцев

В ММДЦ «Москва-Сити» сокращается доля иностранных компаний. Об этом свидетельствуют материалы компании Colliers International (есть в распоряжении «Дома»).

Объем арендуемых иностранцами в «Сити» площадей с июля 2016 года к июлю 2018-го сократился с 218 до 175 тысяч квадратных метров, доля в общем объеме арендаторов снизилась за тот же период с 34 до 22 процентов.

В компании объясняют такую динамику окончанием срока арендных договоров у ряда иностранных компаний, которые предпочли продлению переезд. В числе зарубежных арендаторов, переехавших из «Москва-Сити» в другие локации столицы, по данным Colliers, компании фармацевтической отрасли, банковского сектора, IT.

При этом в компании прогнозируют дальнейший рост арендных ставок на расположенные в башнях ММДЦ офисные площади. По словам Веры Зименковой, регионального директора департаментов по работе с корпоративными клиентами и офисной недвижимости Colliers International, показатель может вырасти на 10 процентов в ближайшие месяцы.

Ранее эксперты компании Point Estate сообщали о том, что в первом полугодии 2018 года в «Москва-Сити» было заключено 525 сделок. Это в четыре раза больше, чем в первом полугодии 2017-го. Основной объем сделок при этом прошел в ценовом диапазоне 25−50 миллионов рублей за лот.

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