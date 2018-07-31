Аренда в «Москва-Сити» стала непосильной для иностранцев

Объем арендуемых иностранцами в «Сити» площадей с июля 2016 года к июлю 2018-го сократился с 218 до 175 тысяч квадратных метров, доля в общем объеме арендаторов снизилась за тот же период с 34 до 22 процентов.

В компании объясняют такую динамику окончанием срока арендных договоров у ряда иностранных компаний, которые предпочли продлению переезд. В числе зарубежных арендаторов, переехавших из «Москва-Сити» в другие локации столицы, по данным Colliers, компании фармацевтической отрасли, банковского сектора, IT.

При этом в компании прогнозируют дальнейший рост арендных ставок на расположенные в башнях ММДЦ офисные площади. По словам Веры Зименковой, регионального директора департаментов по работе с корпоративными клиентами и офисной недвижимости Colliers International, показатель может вырасти на 10 процентов в ближайшие месяцы.