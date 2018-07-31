Заповедник «Столбы» открыт для свободного посещения

Вход на заповедную территорию был закрыт в целях обеспечения безопасности посетителей с 12 июля в связи с участившимися случаями выхода медведей в туристско-экскурсионном районе ООПТ.

В течение этого периода сотрудники научного отдела и государственные инспекторы отдела охраны проводили усиленное патрулирование территории. За последнюю неделю следов жизнедеятельности медведя в туристско-экскурсионном районе не обнаружено.