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11:43 (мск), источник: РИА Новости

Заповедник «Столбы» открыт для свободного посещения

С 30 июля заповедник «Столбы» открыт для свободного посещения посетителей, сообщается на официальном сайте Года экологии в России. С 30 июля заповедник «Столбы» открыт для свободного посещения посетителей, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Вход на заповедную территорию был закрыт в целях обеспечения безопасности посетителей с 12 июля в связи с участившимися случаями выхода медведей в туристско-экскурсионном районе ООПТ.

В течение этого периода сотрудники научного отдела и государственные инспекторы отдела охраны проводили усиленное патрулирование территории. За последнюю неделю следов жизнедеятельности медведя в туристско-экскурсионном районе не обнаружено.

«Напоминаем посетителям заповедника о мерах безопасности: следует воздержаться от одиночных прогулок, в случае визуальной встречи с хищником не подходить к нему близко, не пытаться фотографировать или подкармливать», — говорится в сообщении.

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