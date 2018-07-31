Внесены изменения в правила аттестации педагогических работников

Источник: Zakon.kz

Приказом министра образования и науки РК от 29 июня 2018 года внесены изменения и дополнения в Правила и условия проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в сфере образования и науки, передает Zakon.kz.

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В частности, говорится, что для проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц создаются аттестационные комиссии соответствующих уровней: в организациях образования, районных (городских) отделах образования, управлениях образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, в уполномоченном органе в области образования (для республиканских подведомственных организаций), в уполномоченных органах соответствующей отрасли.

Состав аттестационной комиссии утверждается приказом руководителя организации образования, городского/районного отделов образования, управления образования, государственного органа.

Списочный состав аттестуемых утверждается решением коллегиального органа организации образования ежегодно до 10 июня и представляется в районные (городские) отделы образования, управления образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, уполномоченный орган в области образования (для республиканских подведомственных организаций).

Квалификационное тестирование проводится организацией образования ежегодно с 15 октября по 15 декабря в соответствии с графиками, утвержденными управлениями образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента уполномоченным органом в области образования, отраслевыми государственными органами, имеющими в своем ведении организации образования.

Результат тестирования считается положительным при получении набранных баллов: по направлению «Содержание учебного предмета»:

50% — «педагог-модератор»;

60% — «педагог-эксперт»;

70% — «педагог-исследователь»;

80% — «педагог-мастер»;.

по направлению «Педагогика, методика обучения»:

«педагог-модератор» — 30%;

«педагог-эксперт» — 30%;

«педагог-исследователь» — 30%;

«педагог-мастер» — 30%.

Педагогическим работникам и приравненным к ним лицам, которым присвоены квалификационные категории «педагог-модератор», «педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог — мастер» сохраняется квалификация должностей:

«педагог-модератор» — «учитель второй категории»;

«педагог-эксперт» — «учитель первой категории»;

«педагог-исследователь» и «педагог-мастер» — «учитель высшей категории».