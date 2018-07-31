В Иркутской области пройдут сплошные проверки транспорта, направленные на выявление нетрезвых водителей

Источник: РИА "Новости"

На территории Иркутска и Иркутского района будут нести службу 50 экипажей ДПС, всего же на территории области будет задействовано в проведении мероприятия около 200 экипажей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции напоминают, что Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.