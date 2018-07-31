В 2018 году в Татарстане построят 97 спортивных площадок

За время реализации программы с 2013-го по 2016 год в республике построили более 670 спортивных площадок. На эти цели из бюджета РТ и федерального бюджета было выделено 1,4 млрд рублей, отметил Сагдатуллин. Он напомнил, что в прошлом году в Татарстане появилось 120 спортивных площадок.

Во время организованного ведомством пресс-тура журналисты посетили построенную в этом году универсальную площадку в Приволжском районе Казани.