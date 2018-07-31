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15:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

В 2018 году в Татарстане построят 97 спортивных площадок

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В 2018 году в Татарстане планируется построить 97 спортивных площадок, для этого выделено 310 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ со ссылкой на начальника Управления развития строительного комплекса Динара Сагдатуллина.

За время реализации программы с 2013-го по 2016 год в республике построили более 670 спортивных площадок. На эти цели из бюджета РТ и федерального бюджета было выделено 1,4 млрд рублей, отметил Сагдатуллин. Он напомнил, что в прошлом году в Татарстане появилось 120 спортивных площадок.

Во время организованного ведомством пресс-тура журналисты посетили построенную в этом году универсальную площадку в Приволжском районе Казани.

Ее особенность состоит в том, что в летний период на ней будут тренироваться футболисты и баскетболисты, а зимой — хоккеисты. На площадке оборудована беговая дорожка длиной 250 м. Всего на строительство спортивного объекта было направлено 10,3 млн рублей, сообщил представитель ведомства.

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