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12:37 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Сенсационная находка в Башкирии: ученые обнаружили новое ископаемое животное

На известняковом карьере Шахтау в Башкортостане ученые обнаружили новый вид циклиды.

Источник: ГТРК Башкортостан

Ракообразному в соответствии с зоологической номенклатурой присвоили имя геолога Ивана Скуина. Циклиды внешне напоминали крабов — они имели круглый панцирь, до 14 конечностей и маленькие клешни. Отряд ракообразных существовал до мелового периода и пережил массовое пермское вымирание.

Находка на Шахтау позволила ученым сделать вывод о том, что циклиды, как и современные крабы, являлись активными специализированными хищниками.

Уникальной находке на Шахтау примерно 295 млн лет. Ученые Палеонтологического института РАН пришли к выводу, что они обнаружили новый вид, ему присвоено название Skuinocyclus. Исследование, посвященное древним организмам, опубликовано в старейшем геологическом журнале Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, сообщает ИА «Башинформ».

Вот уже третий год Палеонтологический институт РАН при поддержке Башкирской содовой компании проводит регулярные исследования на территории Шахтау. Благодаря проведенным раскопкам, наши ученые получили редчайшие ископаемые организмы, возраст которых составляет примерно 295 млн. лет. Открытие нового членистоногого животного — это только один из маленьких шагов, сделанных в сторону изучения уникальных кладовых Башкортостана, которые учёным предстоит изучать и описывать ещё не один год.
Александр Алексеев
Доктор геолого-минералогических наук, профессор МГУ

Напомним, ранее на карьере Шахтау обнаружили единственный на европейской территории аммонит.

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