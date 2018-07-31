Сенсационная находка в Башкирии: ученые обнаружили новое ископаемое животное

Вот уже третий год Палеонтологический институт РАН при поддержке Башкирской содовой компании проводит регулярные исследования на территории Шахтау. Благодаря проведенным раскопкам, наши ученые получили редчайшие ископаемые организмы, возраст которых составляет примерно 295 млн. лет. Открытие нового членистоногого животного — это только один из маленьких шагов, сделанных в сторону изучения уникальных кладовых Башкортостана, которые учёным предстоит изучать и описывать ещё не один год.

Александр Алексеев Доктор геолого-минералогических наук, профессор МГУ