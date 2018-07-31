Новый арт-объект сегодня появился в одном из скверов Омска

У знаменитой уже «телевизионной скамейки» нашей телекомпании установлен макет телекамеры 50-х годов в натуральную величину. Примечательно и то, что возможность почувствовать себя телеоператором советской эпохи подарили омичам заключенные 6-й колонии.

Этот металлический макет полностью повторяет очертания телекамеры, которыми в студии главного телеканала страны снимали основные события дня в 50-ых годах прошлого столетия. И весом это изделие — почти совпадает с оригинальным оборудованием той эпохи.

Сегодня прототип телекамеры вошёл в историю повторно. Горожане, прогуливаясь в сквере, могут фотографироваться у нового арт-объекта. А подарили городу это чудо инженерной мысли заключённые 6-й исправительной колонии. Изготовить по чертежам макет легендарной камеры для идущих к исправлению мужчин не составило труда. В цехах исправительного учреждения ежедневно выпускают стулья, столы и другие нужные в быту вещи.

Размеры артобъекта и надписи яркими синими буквами вряд ли оставят равнодушными омичей, гуляющих в сквере. Тем более, что макет дополнил композицию, созданную телекомпанией ранее. 3 года назад — на территории «Флоры» — появилась «телевизионная скамейка». А в прошлом году компанию ей составила радиовышка в миниатюре.

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