Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Австралийка тратит тысячи долларов на праздники для своих детей
Многоэтажный дом рухнул на экскаватор в Китае (видео)
У "Арматы" нашли огромный недостаток - СМИ
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
5 поступков, которые выдадут твой социальный статус
Сколько стоит гардероб Меган Маркл
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
Законы подлости в отпуске и перед ним. Что делать?
Многоэтажный дом рухнул на экскаватор в Китае (видео)
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
13:06 (мск), источник: Вести - Омск

Новый арт-объект сегодня появился в одном из скверов Омска

Новый арт-объект сегодня появился в одном из скверов Омска в преддверии выставки «Флора — 2018» и Дня города.

У знаменитой уже «телевизионной скамейки» нашей телекомпании установлен макет телекамеры 50-х годов в натуральную величину. Примечательно и то, что возможность почувствовать себя телеоператором советской эпохи подарили омичам заключенные 6-й колонии.

Этот металлический макет полностью повторяет очертания телекамеры, которыми в студии главного телеканала страны снимали основные события дня в 50-ых годах прошлого столетия. И весом это изделие — почти совпадает с оригинальным оборудованием той эпохи.

Сегодня прототип телекамеры вошёл в историю повторно. Горожане, прогуливаясь в сквере, могут фотографироваться у нового арт-объекта. А подарили городу это чудо инженерной мысли заключённые 6-й исправительной колонии. Изготовить по чертежам макет легендарной камеры для идущих к исправлению мужчин не составило труда. В цехах исправительного учреждения ежедневно выпускают стулья, столы и другие нужные в быту вещи.

Размеры артобъекта и надписи яркими синими буквами вряд ли оставят равнодушными омичей, гуляющих в сквере. Тем более, что макет дополнил композицию, созданную телекомпанией ранее. 3 года назад — на территории «Флоры» — появилась «телевизионная скамейка». А в прошлом году компанию ей составила радиовышка в миниатюре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прикоснуться к истории телевидения нашей страны теперь можно в любое время суток, просто посетив сквер «Флоры». Аналогов этой креативной архитектуре нет нигде.

Все новости региона
 Друг погибшего известного актера рассказал о врачебной ошибке
Убийство туристов в Грузии: шокирующие подробности
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
МИД назвал санкции за Крымский мост подрывной политикой
Впервые в истории древние акулы отложили яйца в неволе (фото)
Дворкович впервые ответил на вопрос о «деле Магомедовых»
Дворкович объяснил рост цен на бензин сменой правительства
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь