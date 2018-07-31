В Новосибирске открыли отделение Фонда президентских грантов

Фонд Президентских грантов существует с 2017 года, за это время было поддержано почти 5 тысяч проектов из всех 85 регионов страны. Управлять таким пулом проектов из Москвы достаточно сложно, поэтому было принято решение об открытии в Новосибирске представительства Фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему Востоку.

— Нужны более тесные коммуникации с проектами в Сибири и на Дальнем Востоке. В том числе это связано и с разницей во времени, с возможностью живого общения, возможностями постоянного выезда сотрудников в регионы. Мы приняли решение о том, что 2/3 сотрудников фонда будут находиться в Москве, но 1/3 будут находиться за Уралом. Выбирая место, правительство Новосибирской области сразу вызвалось помочь нам, — рассказал на открытии представительства генеральный директор Фонда Илья Чукалин.

Новосибирск выбран не случайно, главным приоритетом стал логистический фактор, удачное расположение города.

— Участникам программы не надо копить деньги, чтобы прилететь сюда в представительство фонда. Менеджеры проектов сами прилетят к ним на место. Именно поэтому выбран Новосибирск, как очень удобный транспортный узел, — отметил глава Новосибирской области Андрей Травников.