В Новосибирске открыли отделение Фонда президентских грантов
Теперь общественники со всей Сибири и Дальнего Востока будут работать с менеджерами из Новосибирска.
Теперь общественники со всей Сибири и Дальнего Востока будут работать с менеджерами из Новосибирска.
Фонд Президентских грантов существует с 2017 года, за это время было поддержано почти 5 тысяч проектов из всех 85 регионов страны. Управлять таким пулом проектов из Москвы достаточно сложно, поэтому было принято решение об открытии в Новосибирске представительства Фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему Востоку.
— Нужны более тесные коммуникации с проектами в Сибири и на Дальнем Востоке. В том числе это связано и с разницей во времени, с возможностью живого общения, возможностями постоянного выезда сотрудников в регионы. Мы приняли решение о том, что 2/3 сотрудников фонда будут находиться в Москве, но 1/3 будут находиться за Уралом. Выбирая место, правительство Новосибирской области сразу вызвалось помочь нам, — рассказал на открытии представительства генеральный директор Фонда Илья Чукалин.
Новосибирск выбран не случайно, главным приоритетом стал логистический фактор, удачное расположение города.
— Участникам программы не надо копить деньги, чтобы прилететь сюда в представительство фонда. Менеджеры проектов сами прилетят к ним на место. Именно поэтому выбран Новосибирск, как очень удобный транспортный узел, — отметил глава Новосибирской области Андрей Травников.
Добавим, что сейчас Фонд президентских грантов ведет прием заявок на второй конкурс 2018 года, проекты можно заявить до 10 сентября. Все подробности можно узнать на сайте фонда.