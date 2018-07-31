На Южном Урале нашли зуб мамонта

Как сообщил краевед на своей странице в соцсети, окаменелые кости и зуб мамонта были обнаружены в окрестностях поселка Мирный Красноармейского района. «Я занимаюсь археологией около 40 лет и периодически исследую долину реки Миасс, во время последней экспедиции были найдены кости носорога, дикой лошади, первобытного бизона и зуб мамонта. Кроме того, обнаружены несколько камней, обработанных рукой человека, они также лежали среди костей животных под слоем речной гальки и глины», — цитирует Гирника ТАСС.