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15:12 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

1 августа в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 31 июля). 1 августа в ряде домов Казани запланировано отключение света.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 до 17.00 света не будет в жилых домах Авиастроительного района по адресам: ул. Тимирязева, 8, 10, Челюскина, 2, 4/13.

С 8.00 до 13.00 отключат электричество в жилых домах Вахитовского района по адресам: ул. Петербургская, 65а, ул. Пушкина, 3, ул. Тихомирнова, 7, 11, 19.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Кировском районе Казани по адресам: ул. Бирюзовая, 22, 24, 25, 27, 31, 33, ул. Колымская, 1, 8, 12, 14, ул. Молодогвардейская, 20.

С 9.00 до 17.00 света не будет в жилых домах Приволжского района, расположенных по адресам: ул. Кул Гали, 9/95, ул. Ю. Фучика, 97, 99, 101, а также в частном секторе поселка Восточный на улицах Акчулпан и Звонкая.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители частного сектора поселка Отары Приволжского района, проживающие по улицам Гагарина, Дорожная, Лесная, Мало-Отарская, Матюшинская, Молодежная, Отарская 1-я, 2-я, 8-я, 3-я, Поперечно-Молодежная, Поперечно-Отарская, Приволжская, пер. Отарский, Центрально-Отарская, а также в домах №№ 9, 10, 20 по ул. Южно-Промышленная и № 100 по ул. Поперечно-Отарская.

С 9.00 до 18.00 не будет электричества в жилых домах Советского района, расположенных по адресу ул. Главная, 50, ул. Каштановая, 4, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 15, 17; ул. Мира, 7а, 9а, 13а, 15а, 15, 17/2, 19, 21, 22, 23, 25, 27.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в частных домах поселка Новая Сосновка Советского района, расположенных на улицах Юсуфа Акчурина, Вишневая, Дорожная, Еловая, Лесная, Машиностроителей, Нагорная, Сиреневая, Сливовая, Спортивная, Степная, Дмитрия Строганова, Шакирджана Тагирова, Яблоневая, а также в домах №№ 27, 29, 31, 33, 35 по ул.1-я Таежная и № 1 по ул. Таежная.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в частном секторе поселка Большие Клыки Советского района по ул. Октябрьская, 23−35, 51−77, ул. Строителей, 2−20, 27−43.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает ОАО «Сетевая компания».

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