В Анапе запретили купаться с надувными матрасами
На курорте поднялся сильный ветер.
На курорте поднялся сильный ветер.
Управление гражданской обороны и защиты города Анапы 31 июля запрещает использование в море надувных плавательных средств — матрасов, подушек и кругов. Также в этот день нельзя будет прокатиться и на катамаране. Такие меры вводятся
В ведомстве убедительно просят жителей и гостей курорта соблюдать меры личной безопасности и не подвергать свои жизнь и здоровье неоправданному риску.