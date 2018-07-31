В Анапе запретили купаться с надувными матрасами

Управление гражданской обороны и защиты города Анапы 31 июля запрещает использование в море надувных плавательных средств — матрасов, подушек и кругов. Также в этот день нельзя будет прокатиться и на катамаране. Такие меры вводятся из-за отжимного северо-восточного ветра на участке от Витязево до Бугазской косы, который относит все суда от берега к морю.