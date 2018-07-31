Источник: РИА "Новости"

Около 200 светофоров в Нижнем Новгороде планируется заменить в 2018 году в рамках реализации федпрограммы «Безопасные и качественные дороги». По данным пресс-службы главы региона, работы стартовали 31 июля.

В столице Приволжье предполагается в текущем году заменить почти 200 светофоров на 21 объекте. Среди них есть магистрали, где регистрируется большое количество ДТП — пр. Гагарина, ул. Бринского, пр. Октября, Южное шоссе, ул. Коминтерна, Московское шоссе, ул. Переходникова, пр. Героев, пр. Ленина, Казанское шоссе, ул. Родионова.

Кстати, в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» появятся светофоры на перекрестке рядом с автостанцией «Щербинки».

Пока здесь действует нерегулируемый переход. В сообщении отмечается, что в минувшем году на этом месте произошло пять ДТП с пострадавшими, в том числе три наезда на пешеходов. В результате один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Согласно предоставленной информации, все новые светофоры светодиодные, кроме того, они оснащены устройством обратного отсчета времени.

Работы планируется завершить к 1 сентября.