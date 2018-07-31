Храм во имя покровительницы Екатеринбурга рассмотрит градсовет

Источник: УралИнформБюро

Проект храма Святой Екатерины, известного как «Храм у Драмы», будет рассмотрен 7 августа на заседании архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин.

При этом на сайте областного минстроя, где обычно выкладываются материалы к заседаниям градсовета, никакой информации о проекте пока нет. Однако в мае «Уралинформбюро» стало известно, что дизайнеры подготовили три рендера храма, посвященного небесной покровительнице Екатеринбурга, и уже передали их потенциальным подрядчикам.

Стоит напомнить, что изначально храм Святой Екатерины планировалось разместить в акватории Городского пруда. Но затем было решено перенести площадку для его строительства в квартал улиц Ельцина — Боевых Дружин — Набережной рабочей молодежи — Октябрьской площади. Соответствующий приказ областного минстроя вышел в ноябре 2017 года.