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13:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Храм во имя покровительницы Екатеринбурга рассмотрит градсовет

В трех вариантах.

Источник: УралИнформБюро

Проект храма Святой Екатерины, известного как «Храм у Драмы», будет рассмотрен 7 августа на заседании архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин.

При этом на сайте областного минстроя, где обычно выкладываются материалы к заседаниям градсовета, никакой информации о проекте пока нет. Однако в мае «Уралинформбюро» стало известно, что дизайнеры подготовили три рендера храма, посвященного небесной покровительнице Екатеринбурга, и уже передали их потенциальным подрядчикам.

Стоит напомнить, что изначально храм Святой Екатерины планировалось разместить в акватории Городского пруда. Но затем было решено перенести площадку для его строительства в квартал улиц Ельцина — Боевых Дружин — Набережной рабочей молодежи — Октябрьской площади. Соответствующий приказ областного минстроя вышел в ноябре 2017 года.

В феврале 2018 года мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на создание архитектурно-планировочной концепции развития территории в границах улицы Бориса Ельцина — продолжения улицы Боевых дружин — Октябрьской площади — набережной Рабочей молодежи с размещением Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины. А уже в марте определились финалисты конкурса: ООО «Первая архитектурно-производственная мастерская», консорциум «Проект река» и проектное бюро «Архитек».

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