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12:58 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе собрали рекордный урожай фруктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии уже собрали в 2,5 раза больше фруктов, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 год в Севастополе было собрано 419 тонн семечковых и косточковых с 422 гектаров фруктовых садов. На сегодняшний день уборка фруктов проведена на площади садов в 175 гектаров, а это менее половины фруктовых садов региона. При этом средняя урожайность составила 27,3 центнера с гектара. В настоящий момент в Севастополе продолжают собирать урожай абрикосов и персиков, сезон сбора черешни завершен — ее аграрные предприятия Севастополя в 2018 году насобирали 313 тонн. Урожайность черешни в нынешнем сезоне оказалась в 4,6 раза выше, чем в 2017 году.

Причиной рекордных показателей урожайности севастопольских садов стали благоприятные погодные условия.

«Урожай вырос, несмотря на то, что аграрии раскорчевали часть старых низкопродуктивных садов для закладки новых многолетних насаждений, которые начнут давать урожай только через 3−4 года», — уточнил директор департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков.

По его словам, сбор фруктов и ягод в аграрных предприятиях Севастополя в этом году уже превышает оптимистические прогнозные показатели. В лучшем варианте в 2018 году в Севастополе планировалось собрать чуть более 800 тонн семечковых и косточковых культур. Но уже сейчас, по предварительным данным, их сбор достиг показателя в 478 тонн, хотя уборка урожая еще не завершена.

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