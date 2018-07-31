В Севастополе собрали рекордный урожай фруктов

Источник: РИА "Новости"

В 2017 год в Севастополе было собрано 419 тонн семечковых и косточковых с 422 гектаров фруктовых садов. На сегодняшний день уборка фруктов проведена на площади садов в 175 гектаров, а это менее половины фруктовых садов региона. При этом средняя урожайность составила 27,3 центнера с гектара. В настоящий момент в Севастополе продолжают собирать урожай абрикосов и персиков, сезон сбора черешни завершен — ее аграрные предприятия Севастополя в 2018 году насобирали 313 тонн. Урожайность черешни в нынешнем сезоне оказалась в 4,6 раза выше, чем в 2017 году.

Причиной рекордных показателей урожайности севастопольских садов стали благоприятные погодные условия.

«Урожай вырос, несмотря на то, что аграрии раскорчевали часть старых низкопродуктивных садов для закладки новых многолетних насаждений, которые начнут давать урожай только через 3−4 года», — уточнил директор департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков.