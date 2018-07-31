Киты-убийцы разгадали трюк с внезапным исчезновением человека

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EbMSnqZ_tdo?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новость Фокус с исчезновением хозяина вышел на новый уровень

На записи видно, как сотрудница парка готовится «исчезнуть» на глазах у двух косаток. Она подкидывает голубое одеяло и опускается на пол, чтобы спрятаться. Китов провести не удалось: они поняли, что женщина не пропала, и поплыли вниз, чтобы встретиться с ней лицом к лицу.

В июне пользователи соцсетей запустили флешмоб, целью которого было вызвать удивление у своих собак. Они вставали у дверного проема с простыней или одеялом и подкидывали их на глазах у своего питомца, чтобы незаметно скрыться.

Пользователи отмечали, что многие собаки не могли понять, куда пропал их хозяин. Видео публиковали в Twitter под хештегом #WhatTheFluffChallenge.