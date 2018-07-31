Перемены с 1 августа: пенсии, цены на водку и водительские права

Пенсии

С 1 августа работающих пенсионеров ждет повышение пенсии. Перерасчет (и последующая прибавка) коснется всех сотрудников пенсионного возраста, за которых работодатели платили страховые взносы в течение 2017 года. Сумма прибавки будет рассчитываться индивидуально, в том числе, в зависимости от размера заработной платы пенсионера, поэтому у всех окажется разной. Однако как сообщили в ПФР, есть также и максимальный «потолок» — выплата в любом случае составит не больше трех пенсионных баллов, или 235,74 рубля.

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Августовский рост пенсий коснется 211,5 тысяч работающих пенсионеров Новосибирской области. «Стоит отметить, что, в отличие от традиционной индексации страховых пенсий, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер, — сообщили пресс-центре отделения ПФР Новосибирска. — Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году, то есть, от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. При перерасчете размера пенсии максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными баллами. Стоимость одного балла в 2018 году — 81,49 руб., то есть, в денежном эквиваленте прибавка не может составлять более 244 руб. 47 коп». На перерасчет пенсий только Новосибирское отделение ПФР дополнительно направит до конца 2018 года порядка 244 млн. рублей. Увеличение выплат коснется 211,5 тысяч работающих новосибирцев, являющихся получателями страховой пенсии. В прошлом году корректировка была произведена 213 тысячам новосибирских пенсионеров.

Расписание поездов

Кроме того, с 1 августа изменения ждут пассажиров железной дороги. Теперь расписание и пригородных поездов, и поездов дальнего следования будет указываться по местному времени (то есть, по месту отправления). Сейчас, вне зависимости от региона, время указывается московское.

Загранпаспорт

За загранпаспорт и права придется доплатить. С августа оформление биометрического загранпаспорта (паспорта нового поколения) теперь обойдется дороже, равно как и водительских прав и свидетельства о регистрации автомобиля нового образца. С 3 августа увеличивается размер государственной пошлины на выдачу этих документов.

Если раньше нужно было заплатить 3,5 тыс. рублей за взрослый и 1,5 тыс. рублей за детский биометрический загранпаспорт, то теперь документы обойдутся в 5 тыс. и 2,5 тыс. рублей соответственно.

Оформление прав так называемого нового образца обойдется в 3 тыс. рублей (раньше процедура стоила 2 тыс. рублей), а оформление свидетельства о регистрации автомобиля на пластиковой основе, в том числе, взамен утраченного, — в 1,5 тыс. рублей.

Такое решение объясняют тем, что изготовление документов нового образца обходится дороже — при этом пошлины на оформление документов старого образца во всех случаях остаются без изменений. Например, бумажный вариант свидетельства о регистрации ТС по-прежнему можно будет получить за 500 рублей.

Водка

Изменение цены на водку, но не всю, ждет россиян с августа 2018 года. Изменятся цены на водку крепостью 37−39%. Теперь минимальная розничная цена на бутылку такой крепости и объемом 0,5 л составит 205 рублей. Таким образом, в Минфине сравняют минимальные розничные цены на напиток разной крепости. Сейчас МРЦ на водку крепостью 40% составляет как раз 205 рублей, на водку крепостью от 37 до 38% — 196 рублей, крепостью от 38 до 39% — 201 рубль.