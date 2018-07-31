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13:31 (мск), источник: Вести - Воронеж

Памятник известному оружейнику Михаилу Калашникову откроют в Воронеже в 2019 году

И приурочат к 100-летию со дня рождения конструктора.

Источник: AP 2018

Памятник знаменитому советскому и российскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову откроют в Воронеже в 2019 году. Об этом рассказал глава управы Ленинского района Сергей Корчевников на планёрке в мэрии в понедельник, 30 июля.

Открытие бюста, который появится в сквере имени Михаила Калашникова, расположенном на улице 20-летия Октября 22с, приурочат к 100-летию со дня рождения оружейника.

В самом сквере уже установили детское игровое и спортивное оборудование, замостили площадки и восстановили освещение, а также вырубили аварийные деревья и посадили новые. Стоимость работ составила 1,7 млн рублей. Откроют сквер в конце августа.

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