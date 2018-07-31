Памятник известному оружейнику Михаилу Калашникову откроют в Воронеже в 2019 году

Источник: AP 2018

Памятник знаменитому советскому и российскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову откроют в Воронеже в 2019 году. Об этом рассказал глава управы Ленинского района Сергей Корчевников на планёрке в мэрии в понедельник, 30 июля.

Открытие бюста, который появится в сквере имени Михаила Калашникова, расположенном на улице 20-летия Октября 22с, приурочат к 100-летию со дня рождения оружейника.