Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самолеты с людьми не смогли сесть в Пулково из-за Медведева
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Австралийка тратит тысячи долларов на праздники для своих детей
В Краснодарском крае запретят застройку береговой линии
Министр культуры запретил концерты Киркорова
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
5 поступков, которые выдадут твой социальный статус
Сколько стоит гардероб Меган Маркл
Арнольд Шварценеггер уничтожил своим танком лимузин (видео)
Почему подорожал бензин: новая версия (интересная)
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
13:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Почти каждый десятый россиянин счел опасными прививки и безвредным ВИЧ

В опасности прививок и безвредности ВИЧ уверен почти каждый десятый россиянин, опрошенный ВЦИОМ.

Источник: РИА "Новости"

В опасности прививок и безвредности вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) убежден почти каждый десятый россиянин: 9 и 8 процентов опрошенных соответственно. Это следует из результатов исследования, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во вторник, 31 июля.

Читайте также
Почти половина взрослых россиян верит в пришельцев, показал опрос

Примерно столько и даже больше среди жителей страны тех, кто уверен в безопасности генно-модифицированных продуктов (ГМО) — 12 процентов.

По данным социологов, ответы на эти вопросы заметно отличаются у людей с разным уровнем образования.

Так, крайнюю опасность в употреблении ГМО усматривают, в среднем, 79 процентов респондентов ВЦИОМ. Среди людей с аттестатом зрелости такого мнения придерживаются 84 процента, а среди тех, кто не доучился в школе — 71 процент.

В том, что ВИЧ — серьезное неизлечимое заболевание, уверены 78 процентов опрошенных.

Однако среди респондентов немало тех, кто считает, что приема лекарств людям с таким диагнозом не требуется, так как на их состояние вирус сам по себе не влияет.
Читайте также
ВЦИОМ: почти две трети россиян верят в существование «мирового правительства»

Чаще всего так думают участники опроса со средним образованием — 12 процентов.

Каждый двадцатый респондент (5 процентов) утверждает, что ВИЧ вообще не существует.

В пользе от прививок чаще уверены люди с высшим образованием (75 процентов), чем те, кто успешно окончил школу (63 процента).

14 процентов опрошенных утверждают, что подобные профилактические меры никак не влияют на вероятность заболеть.

 Минск прокомментировал сообщения об инсульте Лукашенко
Рекламой с Путиным заинтересовались органы
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Дворкович впервые ответил на вопрос о «деле Магомедовых»
Впервые в истории древние акулы отложили яйца в неволе (фото)
Как выглядит мост во Вьетнаме, который держат гигантские руки
МИД назвал санкции за Крымский мост подрывной политикой
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь