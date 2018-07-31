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13:42 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Температура воздуха в Башкирии опустится до +3 градусов

По данным Башгидромета, в ночное время суток в восточной части республики температура воздуха опустится до +3 градусов. При этом в дневные часы сохранится жаркая погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 88% 761 мм рт. ст. 2 м/с

Так, согласно прогнозу синоптиков, 31 июля местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +10,+15°, по востоку +3,+8, днем +22,+27°, по востоку до+ 17°.

1 августа обойдется без осадков, ночью в южных районах пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9,+14°, в северных и горных районах до +3°, днем +23,+28°.

2 августа местами также ожидаются небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных, грозы, в отдельных районах ливни. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10,+15°, по востоку до +5°, днем +20,+25°.

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