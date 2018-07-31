Температура воздуха в Башкирии опустится до +3 градусов

Так, согласно прогнозу синоптиков, 31 июля местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +10,+15°, по востоку +3,+8, днем +22,+27°, по востоку до+ 17°.

1 августа обойдется без осадков, ночью в южных районах пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9,+14°, в северных и горных районах до +3°, днем +23,+28°.