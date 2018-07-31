Температура воздуха в Башкирии опустится до +3 градусов
По данным Башгидромета, в ночное время суток в восточной части республики температура воздуха опустится до +3 градусов. При этом в дневные часы сохранится жаркая погода.
По данным Башгидромета, в ночное время суток в восточной части республики температура воздуха опустится до +3 градусов. При этом в дневные часы сохранится жаркая погода.
Так, согласно прогнозу синоптиков, 31 июля местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный,
1 августа обойдется без осадков, ночью в южных районах пройдет небольшой дождь. Ветер восточный,
2 августа местами также ожидаются небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных, грозы, в отдельных районах ливни. Ветер восточный,