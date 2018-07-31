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14:19 (мск), источник: Ежедневник.by

Приговор трем белорусским авторам Regnum вступил в силу

Первый зампредседателя Верховного суда Белоруссии Валерий Калинкович сообщил, что по этому делу подавалась апелляционная жалоба, но приговор Минского городского суда оставили без изменений.

Приговор в отношении трех белорусских авторов ИА Regnum, осужденных на пять лет лишения свободы с отсрочкой приговора за разжигание национальной вражды или розни, вступил в законную силу. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович, пишет ТАСС.

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«Подавалась апелляционная жалоба по этому делу. Она была рассмотрена Верховным судом 14 июня этого года. Приговор Минского городского суда оставлен без изменений и вступил в законную силу», — отметил первый замглавы Верховного суда республики.

Ранее защита осужденных выражала намерение подать жалобу в порядке надзора на имя руководства Верховного суда. «По крайней мере, ко мне на стол не поступала [жалоба]», — заявил первый заместитель председателя Верховного суда.

Минский городской суд 2 февраля признал Юрий Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко виновными в разжигании национальной вражды и приговорил их к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора на три года, освободив из-под стражи в зале суда. После оглашения приговора обвиняемые подали апелляционные жалобы в высшую судебную инстанцию страны. Верховный суд поддержал решение Минского горсуда.

Белорусские авторы ряда российских информационных ресурсов были арестованы в конце 2016 года по обвинению в разжигании национальной розни.

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