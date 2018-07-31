Приговор трем белорусским авторам Regnum вступил в силу
Первый зампредседателя Верховного суда Белоруссии Валерий Калинкович сообщил, что по этому делу подавалась апелляционная жалоба, но приговор Минского городского суда оставили без изменений.
Первый зампредседателя Верховного суда Белоруссии Валерий Калинкович сообщил, что по этому делу подавалась апелляционная жалоба, но приговор Минского городского суда оставили без изменений.
Приговор в отношении трех белорусских авторов ИА Regnum, осужденных на пять лет лишения свободы с отсрочкой приговора за разжигание национальной вражды или розни, вступил в законную силу. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович, пишет ТАСС.
«Подавалась апелляционная жалоба по этому делу. Она была рассмотрена Верховным судом 14 июня этого года. Приговор Минского городского суда оставлен без изменений и вступил в законную силу», — отметил первый замглавы Верховного суда республики.
Ранее защита осужденных выражала намерение подать жалобу в порядке надзора на имя руководства Верховного суда. «По крайней мере, ко мне на стол не поступала [жалоба]», — заявил первый заместитель председателя Верховного суда.
Минский городской суд 2 февраля признал Юрий Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко виновными в разжигании национальной вражды и приговорил их к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора на три года, освободив
Белорусские авторы ряда российских информационных ресурсов были арестованы в конце 2016 года по обвинению в разжигании национальной розни.