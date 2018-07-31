Главный сибирский раввин продолжает судиться, чтобы не покидать Омск
Главный раввин по Омской области и по СФО Ашер Кричевский продолжает оспаривать решение властей об аннулировании вида на жительство.
Главный раввин по Омской области и по СФО Ашер Кричевский продолжает оспаривать решение властей об аннулировании вида на жительство.
Напомним, он подал иск в Омский областной суд против управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области, требуя восстановить документ, дающий право проживания в России.
Подробности дела неизвестны точно до сих пор — по ходатайству ФСБ делу придали закрытый режим, поскольку оно содержит гостайну. Однако исходя из положений закона, которые стали основанием для отзыва вида на жительство, речь идет о случае, «если иностранный гражданин выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, иными действиями создает угрозу безопасности РФ или граждан РФ». Сам раввин также не спешит обнародовать детали закрытого процесса.
По данным сайта Верховного суда РФ, Кричевский подал апелляционную жалобу на решение судьи Лены Ершовой от 22 мая. Слушание состоится 3 октября в коллегии по административным делам.
Аналогичная ситуация уже была в 2014 году — тогда УФМС требовало выдворения раввина за неоднократные административные правонарушения. Причиной такого шага стали проблемы с соблюдением миграционного законодательства, два штрафа от ГИБДД и административное правонарушение по линии Роспотребнадзора, связанное с незаконной реализацией алкоголя и просроченной колбасы в магазине «СуперКошер» при синагоге. Однако благодаря поддержке еврейской общины Кричевскому удалось отстоять свою правоту.