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14:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Чистая магия. В Сети обсуждают видео с необычной жидкостью, которая меняет цвет

В зависимости от угла обзора она выглядит по-разному.

Пользователь Reddit опубликовал интересный ролик, который тут же выбился в топ и стал одним из самых обсуждаемых на ресурсе.

На видео показана колба с темно-красной жидкостью, которая при перемещении меняет свой цвет и становится прозрачной.

В комментариях пользователи Reddit стали обсуждать «фокус». Одни вспомнили про чудесное превращение воды в вино, а другие намекали на черную магию. Но все оказалось проще.

В комментарии пришли химики-профессионалы и объяснили собравшимся, что в колбе был обычный флуоресцентный раствор, который сверху и снизу выглядит светло-голубым. А красным с боку он получается из-за того, что молекулы поглощают желтый цвет и отражают красный. Но выглядит это очень эффектно.

Еще больше оптических иллюзий!

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