Чистая магия. В Сети обсуждают видео с необычной жидкостью, которая меняет цвет
В зависимости от угла обзора она выглядит
В зависимости от угла обзора она выглядит
Пользователь Reddit опубликовал интересный ролик, который тут же выбился в топ и стал одним из самых обсуждаемых на ресурсе.
На видео показана колба с
В комментариях пользователи Reddit стали обсуждать «фокус». Одни вспомнили про чудесное превращение воды в вино, а другие намекали на черную магию. Но все оказалось проще.
В комментарии пришли
Еще больше оптических иллюзий!