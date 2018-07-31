Чистая магия. В Сети обсуждают видео с необычной жидкостью, которая меняет цвет

Пользователь Reddit опубликовал интересный ролик, который тут же выбился в топ и стал одним из самых обсуждаемых на ресурсе.

На видео показана колба с темно-красной жидкостью, которая при перемещении меняет свой цвет и становится прозрачной.

В комментариях пользователи Reddit стали обсуждать «фокус». Одни вспомнили про чудесное превращение воды в вино, а другие намекали на черную магию. Но все оказалось проще.

В комментарии пришли химики-профессионалы и объяснили собравшимся, что в колбе был обычный флуоресцентный раствор, который сверху и снизу выглядит светло-голубым. А красным с боку он получается из-за того, что молекулы поглощают желтый цвет и отражают красный. Но выглядит это очень эффектно.