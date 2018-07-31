Верховный суд не допускает смягчения наказания за сбыт наркотиков
Первый заместитель председателя Верховного суда Калинкович считает возможным обсуждать тему смягчения наказания за хранение наркотиков и психотропов, но не за их распространение.
Первый заместитель председателя Верховного суда Калинкович считает возможным обсуждать тему смягчения наказания за хранение наркотиков и психотропов, но не за их распространение.
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Верховный суд не видит оснований для смягчения наказания за сбыт наркотических средств и психотропных веществ, сообщил на
Проект изменений в так называемый антинаркотический закон находится в на рассмотрении в нижней палате белорусского парламента. Речь идет о том, что бы снизить планку наказания по второй и третьей частям статьи 328 «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» Уголовного кодекса.
«Я готов обсуждать тему уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами без цели их сбыта. Там действительно в ряде случаев преступление ходит рядом с большой бедой, которая посещает и самого наркомана, и его семью, и близких, и друзей, и тех, кто этого человека окружает», — сказал Калинокович.
По его словам, в таких случаях уголовная ответственность должна стать инструментом для того, чтобы наркозависимый осознал свой недуг, победил его, смог вернуться в общество нормальным человеком.
«Что же касается других действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, ВС сегодня не видит никаких объективных предпосылок для смягчения ответственности», сказал он.
Калинкович сравнил распространение наркотиков с «распространением смерти».
Ранее в интервью Sputnik председатель комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Михневич заявил. что в вопросе об изменении антинаркотического закона одним из решающих голосов будет позиция судебной системы.
По его словам, почти 70% осужденных за наркотические преступления — это те, кто был отправлен судами в исправительные колонии по частям 2 и 3 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси.