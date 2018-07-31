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14:28 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Судебные приставы ищут должников на парковках

Судебные приставы вместе с инспекторами ГИБДД разыскивают должников.

Нарушителей выявляют на парковке, по номерам машин. Те, у кого есть неоплаченные административные штрафы, попадают в специальную базу.

«На данной парковке был установлен автомобиль, у собственника которого имелась задолженность больше 10 тысяч рублей. Предложено оплатить задолженность либо провести арест автомобиля с эвакуацией. На что собственник согласился оплатить задолженность на месте», — отмечает Ринат Абдрашитов, заместитель начальника отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов Челябинска.

Всего проверили 200 машин, нашли 12 должников, один автомобиль арестовали.

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