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14:29 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Врачи приедут на дачи к челябинским садоводам

В Челябинской области мобильные поликлиники навестят садоводов на их садовых участках. В регионе 1 и 3 августа на площадках садовых товариществ все желающие смогут пройти обследования и задать интересующие вопросы врачам, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Передвижные» поликлиники откроются в садовых товариществах «Колющенко» и «Металлург». Здесь гости смогут измерить артериальное давление, проверить уровень глюкозы в крови, вычислить индекс массы тела и получить рекомендации терапевта. Помимо этого, специалисты расскажут посетителям о признаках инфаркта и инсульта, а также об оказании первой помощи при этих неотложных состояниях.

«Жара и тяжелые физические нагрузки могут значительно ухудшить самочувствие. Мы хотим обратить внимание горожан на здоровье и научить правильно распознавать признаки заболеваний», — рассказала главный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.

Это первый опыт проведения «Территорий здоровья» совместно с садовыми товариществами. Если он вызовет интерес у жителей региона, то будет продолжен.

Мероприятия пройдут 1 августа в СНТ «Колющенко» и 3 августа в СНТ «Металлург» с 9:00 до 10:30. Необходимо подходить к центральной проходной. Желательно измерение уровня глюкозы в крови натощак.

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