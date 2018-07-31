Врачи приедут на дачи к челябинским садоводам

«Передвижные» поликлиники откроются в садовых товариществах «Колющенко» и «Металлург». Здесь гости смогут измерить артериальное давление, проверить уровень глюкозы в крови, вычислить индекс массы тела и получить рекомендации терапевта. Помимо этого, специалисты расскажут посетителям о признаках инфаркта и инсульта, а также об оказании первой помощи при этих неотложных состояниях.

«Жара и тяжелые физические нагрузки могут значительно ухудшить самочувствие. Мы хотим обратить внимание горожан на здоровье и научить правильно распознавать признаки заболеваний», — рассказала главный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.

Это первый опыт проведения «Территорий здоровья» совместно с садовыми товариществами. Если он вызовет интерес у жителей региона, то будет продолжен.