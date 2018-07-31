В Краснодаре начали асфальтировать улицу Тургенева

— Сейчас можно с уверенностью говорить, что капитальный ремонт ул. Тургенева переходит в завершающую стадию. Фактически улица построена заново, и это должна быть качественная и надежная дорога, — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Как отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, к укладке первого слоя асфальта специалисты приступили только после получения заключения сертифицированной лаборатории. В настоящий момент на участке от Северной до Артиллерийской до середины квартала выполнено устройство нижнего слоя из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 7 см. На отрезке Тургенева от Северной до Гагарина продолжается устройство основания дорожной одежды, георешетки, завозится необходимый объем гравийно-песчаной смеси.

Параллельно специалисты продолжают демонтаж старых опор электроосвещения, завершают устройство ливневой и фекальной канализации, сетей связи, ведут установку тротуарного камня.