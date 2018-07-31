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14:27 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре начали асфальтировать улицу Тургенева

Первый слой асфальта специалисты уложили на квартале от Северной до Артиллерийской.

— Сейчас можно с уверенностью говорить, что капитальный ремонт ул. Тургенева переходит в завершающую стадию. Фактически улица построена заново, и это должна быть качественная и надежная дорога, — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Как отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, к укладке первого слоя асфальта специалисты приступили только после получения заключения сертифицированной лаборатории. В настоящий момент на участке от Северной до Артиллерийской до середины квартала выполнено устройство нижнего слоя из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 7 см. На отрезке Тургенева от Северной до Гагарина продолжается устройство основания дорожной одежды, георешетки, завозится необходимый объем гравийно-песчаной смеси.

Параллельно специалисты продолжают демонтаж старых опор электроосвещения, завершают устройство ливневой и фекальной канализации, сетей связи, ведут установку тротуарного камня.

Активно ведутся работы на перекрестке улиц Северной и Тургенева. Как сообщал «Югополис», из-за проливных дождей перекрытие движения на этом участке было продлено на неделю. При этом в департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что при благоприятных погодных условиях перекресток может быть заасфальтирован в ближайшие дни.

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