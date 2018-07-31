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14:18 (мск), источник: Клопс.ru

В Балтийске неделю не вывозят мусор

У подрядчика, который занимается вывозом мусора, сломалась техника.

В Балтийске неделю не вывозят мусор. В редакцию «Клопс» жительница посёлка Мечниково Елена Бушманова прислала фото, сделанное на ул. Колесникова.

Девушка отметила, что мусор из посёлка не вывозят с прошлой среды.

«Мусорка находится, конечно, в отдалении небольшом. Запах есть, если рядом проходить», — добавила Елена.

В УК «БалтДом» сообщили, что такая же ситуация по всему Балтийску. Выяснилось, что у компании-подрядчика, которая вывозит мусор, сломалась техника.

«По Мечниково у нас была информация ещё с прошлой недели. По Балтийску сообщили сегодня. Подрядчик говорит, что работает над этим вопросом. В ближайшее время обещают вывоз мусора возобновить», — заверили в управляющей компании.

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