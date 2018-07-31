В Балтийске неделю не вывозят мусор. В редакцию «Клопс» жительница посёлка Мечниково Елена Бушманова прислала фото, сделанное на ул. Колесникова.

Девушка отметила, что мусор из посёлка не вывозят с прошлой среды.

«Мусорка находится, конечно, в отдалении небольшом. Запах есть, если рядом проходить», — добавила Елена.

В УК «БалтДом» сообщили, что такая же ситуация по всему Балтийску. Выяснилось, что у компании-подрядчика, которая вывозит мусор, сломалась техника.