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16:23 (мск), источник: Популярная механика

Численность крупнейшей колонии королевских пингвинов сильно сократилась

Ученые не знают, с чем это связано.

Источник: CC0/thank_you

Самая большая в мире колония королевских пингвинов сильно потеряла в численности, и ученые не могут понять, почему это произошло, передает ScienceAlert.

В 1980-х годах численность колонии, проживавшей на субантарктическом острове Кошон, являющемся частью архипелага Крозе, составляла около двух миллионов особей, включая 500 000 размножающихся пар, а теперь колония насчитывает всего примерно 60 000 таких пар.

Используя спутниковые данные — снимки с высоким разрешением, сделанные в период с 2005 года до сегодняшних дней и в период с 1982 по 1988 гг., специалисты из французского исследовательского центра Chizé Centre for Biological Studies (CNRS) оценили изменения в численности колонии (со времени посещения острова группой ученых в 1982 году).

Оказалось, что колония, известная еще с 1960-х годов, потеряла 88 процентов своей популяции.

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Это примерно треть всех королевских пингвинов на Земле.

Чтобы оценить текущие размеры колонии, исследовательская группа изучила контуры острова — посмотрела, насколько сильно они покрыты растительностью. Размножающиеся колонии королевских пингвинов, как известно ученым, занимают ровные или пологие территории, лишенные растительности, в количестве 1,6−2,2 особи на квадратный метр.

С 1980-х годов данные участки на острове Кошон сильно покрылись растительностью, что, как отмечается, указывает и на серьезное сокращение популяции местной колонии.

Точно определить, с чем связаны эти резкие изменения, довольно трудно.

Так, ближайшие колонии пингвинов, обитающие на других островах, не испытали подобного сокращения численности. Например, колония на острове Поссесьон (тоже часть архипелага Крозе) численность колонии королевских пингвинов остается более или менее стабильной с 1960-х годов, в то время как популяции на острове Марион-Айленд и островах Кергелен даже увеличились.

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Таким образом, как предполагают исследователи, причина, вероятно, скорее локальная (свойственная лишь острову Кошон), чем глобальная. Впрочем, рассматривается несколько возможных версий.

Так, Эль-Ниньо 1997 года, когда происходили колебания поверхностных температур в Индийском океане, снизило способность к добыванию пищи у королевских пингвинов на острове Поссесьон — в результате это оказало негативный эффект и на размножение данных животных. С тех пор эта колония восстановилась, однако возможно, что на колонию пингвинов на острове Кошон событие имело более сильный эффект.

Возможно также, что пингвины переместились в другое место.

Обычно королевские пингвины живут там же, где родились и где происходило их первое размножение, однако на спутниковых снимках 2005 года обнаружили другую, отдельную колонию ближе к берегу, которую ранее не замечали. Размеры этой колонии, однако, слишком малы, чтобы объяснить такую сильную потерю численности.

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Еще одно возможное объяснение — заражение, например клещами. Чтобы болезнь поразила такую огромную часть колонии — это был бы беспрецедентный случай, говорят исследователи, однако известны случаи, когда клещи уничтожали королевских пингвинов в больших количествах: например, на Марион-Айленд существовала подобная проблема в начале 1990-х годов, хотя, опять же, болезнь не поразила такой большой процент популяции и колония восстановилась.

Исследователи отмечают, что причина такого сильного сокращения численности колонии остается загадкой, которую нужно разрешить. «Хотя сокращение началось как минимум 20 лет назад, похоже, оно до сих продолжается и причины, вызвавшие его, могут быть и по сей день активны», — отмечают специалисты в работе, опубликованной в журнале Antarctic Science.

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