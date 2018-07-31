Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заговор рухнул: Юлия Скрипаль заявила о возвращении в Россию
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Австралийка тратит тысячи долларов на праздники для своих детей
Черное море очистят от жилья
Сколько стоит гардероб Меган Маркл
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Роберт Паттинсон встречается с британской моделью
Ольга Бузова надела безумный «клоунский» комбинезон
Как бы выглядел «Кайен», если бы появился 45 лет назад
Водитель пробил эстакаду на 170 км/ч и выжил
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
16Лесные пожары в Греции
14:44 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге изменятся 72 маршрута общественного транспорта

В столице Урала 5 августа пройдет марафон «Европа-Азия», из-за чего горожан ждут массовые перекрытия дорог и изменения маршрутов общественного транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, изменения коснутся всех видов наземного транспорта. Схему движения изменят всего 72 маршрута — 17 трамвайных, девять троллейбусных, 17 муниципальных и 29 коммерческих автобусов. Подробную информацию о движении общественного транспорта в этот день можно посмотреть здесь.

Отметим, что закрывать движение на центральных улицах города начнут уже в субботу, 4 августа. Под ограничения попадают и въезды в ряд садовых товариществ.

Напомним, что в ближайшее воскресение в Екатеринбурге пройдет IV Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия», в котором примут участие порядка семи тысяч человек.

Все новости региона
В России могут "запретить" адыгейский сыр
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Аркадий Ротенберг отреагировал на новые санкции ЕС
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
«Сын мечтал год»: чем VK Fest привлек более 1,7 млн человек
Косатки разгадали трюк с внезапным исчезновением человека
В Сети обсуждают видео с жидкостью, которая меняет цвет
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь