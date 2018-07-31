В Екатеринбурге изменятся 72 маршрута общественного транспорта
В столице Урала 5 августа пройдет марафон «Европа-Азия»,
В столице Урала 5 августа пройдет марафон «Европа-Азия»,
Как сообщили Накануне.RU в
Отметим, что закрывать движение на центральных улицах города начнут уже в субботу, 4 августа. Под ограничения попадают и въезды в ряд садовых товариществ.
Напомним, что в ближайшее воскресение в Екатеринбурге пройдет IV Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия», в котором примут участие порядка семи тысяч человек.