В Омске появится еще один тематический трамвай

Источник: Om1.ru

В День города МП «Электрический транспорт» приготовил для горожан приятный подарок. Именно 4 августа на линию выйдет работать тематический трамвайный вагон. На его бортах, окнах и внутри салоны разместятся порядка 70 исторических фотографий.

Воплотила эту идею в жизнь дизайнер Ольга Сохина. Отметим, что она же работала над проектом «Литературный трамвай» и делала троллейбус к 9 мая.

— Трамвай, в котором будет размещена новая экспозиция, был полностью отреставрирован во время капитального ремонта. Его бортовой номер 65, он выйдет на магистрали города в день рождения Омска и будет курсировать по маршруту № 4, — отметили в администрации.