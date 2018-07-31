В Омске появится еще один тематический трамвай
Вагончик выйдет на линию 4 августа.
Вагончик выйдет на линию 4 августа.
В День города МП «Электрический транспорт» приготовил для горожан приятный подарок. Именно 4 августа на линию выйдет работать тематический трамвайный вагон. На его бортах, окнах и внутри салоны разместятся порядка 70 исторических фотографий.
Воплотила эту идею в жизнь дизайнер Ольга Сохина. Отметим, что она же работала над проектом «Литературный трамвай» и делала троллейбус к 9 мая.
— Трамвай, в котором будет размещена новая экспозиция, был полностью отреставрирован во время капитального ремонта. Его бортовой номер 65, он выйдет на магистрали города в день рождения Омска и будет курсировать по маршруту № 4, — отметили в администрации.
Отметим, что это не последний сюрприз. В рамках фестиваля «Стенография» художник с Урала Максим Реванш разукрасил один из пяти трамваев, подаренных Омску правительством Москвы.
— Не всегда нужно видеть конкретику в изображаемом, чтобы
Необычный вагончик будет ездить на маршруте № 2 и 8.