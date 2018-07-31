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15:01 (мск), источник: Om1.ru

В Омске появится еще один тематический трамвай

Вагончик выйдет на линию 4 августа.

Источник: Om1.ru

В День города МП «Электрический транспорт» приготовил для горожан приятный подарок. Именно 4 августа на линию выйдет работать тематический трамвайный вагон. На его бортах, окнах и внутри салоны разместятся порядка 70 исторических фотографий.

Воплотила эту идею в жизнь дизайнер Ольга Сохина. Отметим, что она же работала над проектом «Литературный трамвай» и делала троллейбус к 9 мая.
— Трамвай, в котором будет размещена новая экспозиция, был полностью отреставрирован во время капитального ремонта. Его бортовой номер 65, он выйдет на магистрали города в день рождения Омска и будет курсировать по маршруту № 4, — отметили в администрации.

Отметим, что это не последний сюрприз. В рамках фестиваля «Стенография» художник с Урала Максим Реванш разукрасил один из пяти трамваев, подаренных Омску правительством Москвы.
— Не всегда нужно видеть конкретику в изображаемом, чтобы что-то почувствовать. Данная работа — это калейдоскоп настроений, — рассказал о своей работе Максим.
Необычный вагончик будет ездить на маршруте № 2 и 8.

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