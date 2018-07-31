День ВДВ-2018: программа празднования в Новосибирске

В мероприятиях примут участие десантники запаса, представители ветеранских организаций города и области, матери Героев России, награжденных посмертно.

В программу праздника войдут спортивные состязания (гири, перетягивание каната, соревнования по стрельбе), мастер-классы по укладке парашютов и сборке-разборке автомата, показательные выступления десантников, выставки техники и оружия, концерт музыкальных групп и танцевальных коллективов, работа интерактивных площадок.

Кроме того, в этот день в парке будет организована работа полевой кухни. Открытие праздничной программы — в 11.00.