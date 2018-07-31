День ВДВ-2018: программа празднования в Новосибирске
Десантники отметят профессиональный праздник в Центральном парке Новосибирска — официальное празднование пройдет в четверг, 2 августа, с 10.00 до 14.00. Об этом сообщает
Десантники отметят профессиональный праздник в Центральном парке Новосибирска — официальное празднование пройдет в четверг, 2 августа, с 10.00 до 14.00. Об этом сообщает
В мероприятиях примут участие десантники запаса, представители ветеранских организаций города и области, матери Героев России, награжденных посмертно.
В программу праздника войдут спортивные состязания (гири, перетягивание каната, соревнования по стрельбе),
Кроме того, в этот день в парке будет организована работа полевой кухни. Открытие праздничной программы — в 11.00.
Ежегодно 2 августа во всех городах России служившие в ВДВ десантники встречаются со своими сослуживцами. В это время происходит усиление сил МВД, так как зачастую празднование сопровождается беспорядками. В Новосибирске отключают все фонтаны — в целях избежания возможных поломок.