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15:11 (мск), источник: VN.ru

День ВДВ-2018: программа празднования в Новосибирске

Десантники отметят профессиональный праздник в Центральном парке Новосибирска — официальное празднование пройдет в четверг, 2 августа, с 10.00 до 14.00. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В мероприятиях примут участие десантники запаса, представители ветеранских организаций города и области, матери Героев России, награжденных посмертно.

В программу праздника войдут спортивные состязания (гири, перетягивание каната, соревнования по стрельбе), мастер-классы по укладке парашютов и сборке-разборке автомата, показательные выступления десантников, выставки техники и оружия, концерт музыкальных групп и танцевальных коллективов, работа интерактивных площадок.

Кроме того, в этот день в парке будет организована работа полевой кухни. Открытие праздничной программы — в 11.00.

Ежегодно 2 августа во всех городах России служившие в ВДВ десантники встречаются со своими сослуживцами. В это время происходит усиление сил МВД, так как зачастую празднование сопровождается беспорядками. В Новосибирске отключают все фонтаны — в целях избежания возможных поломок.

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