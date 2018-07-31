Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заговор рухнул: Юлия Скрипаль заявила о возвращении в Россию
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Светлана Иванова рассекретила пол второго ребенка
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Роберт Паттинсон встречается с британской моделью
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
5 поступков, которые выдадут твой социальный статус
Сколько стоит гардероб Меган Маркл
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
Законы подлости в отпуске и перед ним. Что делать?
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
16Лесные пожары в Греции
15:07 (мск), источник: РИА Крым

На Крым надвигается непогода: прогнозируется град с грозой

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. На крымском полуострове прогнозируют резкое ухудшение погодных условий — объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайшие 2−3 часа и до конца суток 31 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 17−22 м/с», — сообщили в МЧС.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова по возможности не выходить из помещений и отказаться от поездок по городу. Если же это не представляется возможным, в чрезвычайном ведомстве не рекомендуют спускаться в подвальные помещения, а также находиться вблизи от рекламных щитов, вывесок, крупных деревьев и линий электропередачи. Также спасатели призывают автомобилистов не парковать под деревьями и вывесками автотранспорт.

Все новости региона
 Брызги лета: яркие моменты курортного сезона в Крыму
На Феодосию обрушился ливень: улицы превратились в реки
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Аркадий Ротенберг отреагировал на новые санкции ЕС
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
«Сын мечтал год»: чем VK Fest привлек более 1,7 млн человек
Косатки разгадали трюк с внезапным исчезновением человека
В Сети обсуждают видео с жидкостью, которая меняет цвет
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь