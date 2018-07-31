Водителям скорой помощи Казани сменили название должности
Водителям станции скорой медицинской помощи Казани сменили название должности, об этом корреспонденту «АиФ-Казань» сообщили в
Водителям станции скорой медицинской помощи Казани сменили название должности, об этом корреспонденту «АиФ-Казань» сообщили в
Если ранее должность звучала как водитель санитарного транспорта, то после переоформления документов — водитель скорой помощи. Об этом им объявили на рабочем собрании 31 июля.
«Мы спросили, что поменяется с изменением должности — повысят ли зарплату, введут надбавки за вредность, опасность и выслугу лет, но в ответ — тишина, — рассказывает корреспонденту “АиФ-Казань” один из водителей станции скорой медпомощи, который попросил не указывать его имя. — Мы работаем сутками, нагрузка колоссальная! В автомобилях опасное оборудование,
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«На зарплату и прочее это никак не повлияет», — уточнили в
Напомним, ранее «АиФ-Казань» писал, что водители неотложки жалуются на невыносимые условия труда.