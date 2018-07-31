Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова не сдержала эмоций
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
7 фотосессий беременных, которые вас удивят
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Светлана Пермякова покрасила волосы в розовый цвет
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Названы самые красивые брюнетки
Светлана Пермякова покрасила волосы в розовый цвет
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16:07 (мск), источник: АиФ Казань

Водителям скорой помощи Казани сменили название должности

Водителям станции скорой медицинской помощи Казани сменили название должности, об этом корреспонденту «АиФ-Казань» сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

Источник: Аргументы и факты

Если ранее должность звучала как водитель санитарного транспорта, то после переоформления документов — водитель скорой помощи. Об этом им объявили на рабочем собрании 31 июля.

«Мы спросили, что поменяется с изменением должности — повысят ли зарплату, введут надбавки за вредность, опасность и выслугу лет, но в ответ — тишина, — рассказывает корреспонденту “АиФ-Казань” один из водителей станции скорой медпомощи, который попросил не указывать его имя. — Мы работаем сутками, нагрузка колоссальная! В автомобилях опасное оборудование, из-за которого мы каждый день получаем облучение. А зарплата не выше 20−23 тысяч на руки».

В пресс-службе минздрава РТ корреспонденту «АиФ-Казань» сообщили, что главный врач станции скорой медпомощи решил привести название в соответствие с классификатором должностей, чтобы у работников не было в дальнейшем проблем с получением пенсии и льгот.

«На зарплату и прочее это никак не повлияет», — уточнили в пресс-службе минздрава РТ.

Напомним, ранее «АиФ-Казань» писал, что водители неотложки жалуются на невыносимые условия труда.

Все новости региона
Как самой сделать профессиональный макияж
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Почему россияне столько пьют и не прекращают даже в старости
Катя Лель поделится с Захаровой доходами от песни «Сполна»
Аркадий Ротенберг отреагировал на новые санкции ЕС
«Целебное» фото Лаврова приложили к Неймару и российским дорогам
Косатки разгадали трюк с внезапным исчезновением человека
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь