Водителям скорой помощи Казани сменили название должности

Если ранее должность звучала как водитель санитарного транспорта, то после переоформления документов — водитель скорой помощи. Об этом им объявили на рабочем собрании 31 июля.

«Мы спросили, что поменяется с изменением должности — повысят ли зарплату, введут надбавки за вредность, опасность и выслугу лет, но в ответ — тишина, — рассказывает корреспонденту “АиФ-Казань” один из водителей станции скорой медпомощи, который попросил не указывать его имя. — Мы работаем сутками, нагрузка колоссальная! В автомобилях опасное оборудование, из-за которого мы каждый день получаем облучение. А зарплата не выше 20−23 тысяч на руки».