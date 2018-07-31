Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Певица Катя Лель заявила, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова будет получать часть дохода с песни «Сполна». Об этом «Ленте.ру» заявили в
Певица Катя Лель заявила, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова будет получать часть дохода с песни «Сполна». Об этом «Ленте.ру» заявили в
Захарова выступила соавтором композиции Кати Лель. Об этом спикер МИД России рассказала в Facebook 29 июля. Она написала, что после беседы с певицей долго не могла заснуть: «А утром после бессонной ночи села и записала текст, строчки из которого и вошли в песню».
Катя Лель отметила, что Захарова отказалась от гонорара за текст песни. Певица подчеркнула, что будет настаивать на том, чтобы она получала часть авторских отчислений от продажи трека «Сполна» в сети.
Катя Лель (настоящее имя Екатерина Чупринина) — 43-летняя российская исполнительница. Она записала такие композиции, как «Мой мармеладный», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай» и «Две капельки».
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