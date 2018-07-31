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16:45 (мск), источник: Индикатор

Разработан новый «мимикрический» аналог костей

Российские ученые разработали новый трехмерный полимерный пористый материал из коллагена и хитозана, который представляет собой аналог костной ткани. С помощью нового материала ученые могут восстанавливать часть кости, утраченной в результате травмы или болезни.

Результаты исследования изложены в журнале Cell and Tissue Biology.

В последнее время ученые создают «мимикрические» материалы, которые организм принимает за собственные ткани. В поврежденный орган, будь то печень, кость или сосуды, внедряется полимерная матрица, насыщенная клетками самого органа. Так как материалы изготовлены из биосовместимых компонентов (хитозана и коллагена) организм не чувствует «подвоха» и не отторгает чужеродное тело. Со временем естественная ткань замещает искусственную, а имплантированная матрица разлагается.

«Мы не обманываем природу, мы просто помогаем ей справиться с появившимся недугом, — поясняет руководитель коллектива авторов работы Владимир Юдин. — Сейчас ведутся горячие споры на эту тему, что лучше поставить замену реальному органу (имплантат) или же восстановить свой. С искусственным органом человек обречен на пожизненным прием препаратов, чтобы организм не отторгал его. А выращенная ткань из собственных клеток человека этого не требует».

В рамках новой работы ученые разработали технологию создания биосовместимых материалов, которые стимулируют восстановление естественных тканей. Также они научились регулировать время, через которое эти материалы разложатся. Очень важно, чтобы установленные материалы не распадались раньше, чем образуется новая ткань.

Результаты проведенных доклинических исследований показали, что через определенный промежуток времени вживленная в кость трехмерная губка обрастает естественной костной тканью, сам же материал при этом разлагается. Разработанную коллагеновую губку исследовали и в тканях печени, и в мышечной ткани, где материал тоже показал себя с лучшей стороны.

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