Под Воронежем поселился паук-патиссон из североамериканской пустыни

Источник: Воронежский биосферный заповедник

Другой бы и не заметил. Но только не зоолог заповедника. Зоркий глаз ведущего научного сотрудника Виктора Емца разглядел в траве раскинутую сеть-паутину с диковинным для наших мест пауком размером около сантиметра. Беловатое брюшко, уплощенное с дольчатыми выступами, напоминающими овощ патиссон.

— Это оказался новый для фауны Усманского бора и Воронежской области вид паука-кругопряда — дольчатая аргиопа, — рассказал Виктор Максимович. — Этот вид паука отсутствует в Кадастре беспозвоночных Воронежской области, нет его и в списке пауков Усманского бора.