Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФСБ пришла с обысками к «президенту СССР»
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле
На планете есть не только доллар: что задумали главы БРИКС
Валерий Карпин выдал замуж старшую дочь
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости.
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Названы самые красивые брюнетки
Светлана Пермякова покрасила волосы в розовый цвет
Арнольд Шварценеггер уничтожил своим танком лимузин (видео)
Почему подорожал бензин: новая версия (интересная)
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем поселился паук-патиссон из североамериканской пустыни

Новый вид членистоногого нашли в заповеднике.

Источник: Воронежский биосферный заповедник

Другой бы и не заметил. Но только не зоолог заповедника. Зоркий глаз ведущего научного сотрудника Виктора Емца разглядел в траве раскинутую сеть-паутину с диковинным для наших мест пауком размером около сантиметра. Беловатое брюшко, уплощенное с дольчатыми выступами, напоминающими овощ патиссон.

— Это оказался новый для фауны Усманского бора и Воронежской области вид паука-кругопряда — дольчатая аргиопа, — рассказал Виктор Максимович. — Этот вид паука отсутствует в Кадастре беспозвоночных Воронежской области, нет его и в списке пауков Усманского бора.

Официально паук-патиссон «прописан» в соседней Липецкой области. Но вообще больше характерен для южных районов, он обитатель пустынь, полупустынь и степей Евразии и Северной Америки. Самка паука-патиссона может достигать в размерах двух с половиной сантиметров. Но для человека не опасен и отличается миролюбивым нравом. В природе охотится на бабочек и кузнечиков.

Все новости региона
 Заставила худеть: Меган Маркл раскритиковали за диету для принца Гарри
«Орлы» из «Анжи» грозят сняться с чемпионата
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Почему россияне столько пьют и не прекращают даже в старости
Катя Лель поделится с Захаровой доходами от песни «Сполна»
Аркадий Ротенберг отреагировал на новые санкции ЕС
«Целебное» фото Лаврова приложили к Неймару и российским дорогам
Косатки разгадали трюк с внезапным исчезновением человека
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Шведы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь