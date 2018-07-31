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16:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре временно изменят схему движения трех трамваев

Вечером 1 и 2 августа в краевой столице изменят движение трамваев № 2, 5, 8. Это связано с капитальным ремонтом путей по улице Коммунаров на участке от Горького до Пашковской.

Источник: Комсомольская правда

— Просим быть внимательными и заранее подбирать удобные маршруты для поездки, — сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Итак, трамваи маршрута № 2 «Улица Декабристов — улица Индустриальная» с 22:30 будут идти от улицы Декабристов по улице Садовой в Западное депо, от улицы Индустриальной — по улицам Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Садовой до улицы Декабристов. Последние вагоны отправятся по обычному маршруту в 22:08 от Декабристов и в 22:12 от Индустриальной.

Трамваи маршрутов № 5 «Улица Солнечная — улица Бершанской» и № 8 «Улица Солнечная — Хладокомбинат» с 22:15 будут ходить по улице Садовой. Последние вагоны по маршруту № 5 отправятся в 21:52 от улицы Солнечной и в 21:26 от улицы Бершанской.

Последние трамваи № 8 пройдут в 22:01 от Солнечной и в 21:54 от Хладокомбината.

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