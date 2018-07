Нейродегенеративные заболевания предложили лечить антителами

Исследователи из России, Британии и США нашли замену нейротрофическому фактору мозга (BDNF) — белку, поддерживающему рост нейронов и увеличение числа их отростков. Препараты для лечения нейродегенеративных заболеваний на основе BDNF в клинических испытаниях показали себя неэффективными, но оказалось, что антитела против тирозинкиназного рецептора B (TrkB) способны имитировать действие нейротрофического фактора мозга и хорошо показывают себя в качестве лекарства. Результаты исследования изложены в статье, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).