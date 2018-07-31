Нейродегенеративные заболевания предложили лечить антителами
Некоторые антитела оказались способны имитировать вещество, которое поддерживает жизнеспособность нервных клеток.
Некоторые антитела оказались способны имитировать вещество, которое поддерживает жизнеспособность нервных клеток.
Исследователи из России, Британии и США нашли замену нейротрофическому фактору мозга (BDNF) — белку, поддерживающему рост нейронов и увеличение числа их отростков. Препараты для лечения нейродегенеративных заболеваний на основе BDNF в клинических испытаниях показали себя неэффективными, но оказалось, что антитела против тирозинкиназного рецептора B (TrkB) способны имитировать действие нейротрофического фактора мозга и хорошо показывают себя в качестве лекарства. Результаты исследования изложены в статье, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
На формирование нервной системы, а затем на ее развитие и поддержание значительное влияние оказывают нейротропные факторы — BDNF, NGF (фактор роста нервов) и ряд других. Они представляют собой относительно небольшие молекулы белков, а нервные клетки несут на себе рецепторы к этим белкам. Нейротропные факторы и BDNF в частности стимулируют рост аксонов и дендритов нейронов — отростков, передающих и принимающих электрические и химические сигналы. Поддерживают они и жизнеспособность нервных клеток (а также окружающих их глиальных).
Хотя испытания BDNF на животных прошли успешно, а в пилотных исследованиях на небольшом числе пациентов это вещество помогало больным боковым амиотрофическим склерозом, более масштабные клинические испытания показали, что оно не повышает выживаемость пациентов и не улучшает работу таких важных внутренних органов, как легкие — а это было обязательным условием успешного прохождения данной серии испытаний. Кроме того, применение BDNF как лекарства имеет ряд неудобств. Молекулы этого вещества заряжены положительно, но тем не менее плохо растворяются в воде (а именно она составляет основу спинномозговой жидкости, куда в клинических испытаниях вводили препарат). Кроме того, в человеческом организме BDNF быстро разлагается, а значит, вводить его в лечебных целях пришлось бы довольно часто.
Авторы новой статьи постарались решить все эти проблемы. Действие BDNF на нервные клетки обеспечивается рецепторами к этому веществу, следовательно, нужно использовать молекулу, способную активировать такой рецептор. В число белков, «воспринимающих» нейротрофический фактор мозга, входит тирозинкиназный рецептор TrkB. Он представляет собой фермент, присоединяющий фосфатные группы к аминокислоте тирозину. Ученые стали посредством компьютерного моделирования подбирать к TrkB антитела.
Эти белки иммунной системы распознают молекулу или ее часть по конформации (т.е. форме) и заряду. Соответственно, требовалось антитело, «узнающее» место взаимодействия BDNF с TrkB. Исследователи нашли несколько подходящих антител и из них «собрали» то, которое реагировало только на тирозинкиназный рецептор B, но не на другие близкие тирозинкиназы — во избежание «ложных срабатываний». Действие этой потенциальной замены BDNF, имеющей пока название ZEB85, проверили на культуре нервных клеток, вырабатывающих нейромедиатор
Эксперименты с культурой нейронов показали, что антитело ZEB85 так же сильно активирует тирозинкиназный рецептор B и запускает цепь тех же сигнальных реакций (приводящих к удлинению и ветвлению отростков нервных клеток), что и BDNF. Это дает основания предполагать, что ZEB85 сможет стать заменой нейротрофическому фактору мозга в качестве препарата для поддержания и улучшения жизнеспособности нейронов. Однако чтобы доказать это, необходимо испытать экспериментальное антитело и на животных, и — если доклинические исследования будут успешными — на соответствующих пациентах.