В поисках «Кордельера»: как во Франции ищут затонувший 500 лет назад военный корабль
Дух знаменитого французского исследователя
Дух знаменитого французского исследователя
На смену тральщику Кусто «Калипсо» пришел сторожевой корабль «Андре Мальро» министерства культуры Франции с командой ученых и дайверов на борту.
Задача такая: найти, извлечь из грунта и в конце концов поднять на поверхность остовы «Кордельера» и «Регента» — двух исполинских кораблей, затонувших в ходе битвы при
«Я одержим поисками этих кораблей уже 40 лет, — говорит Лур, румяный и бородатый, как и положено настоящему морскому волку. — Я уже не молод, и эта экспедиция может стать для меня последней. Если нам удастся хотя бы найти корабли и предоставить их извлечение коллегам, я буду счастлив».
Во Франции, или, скорее, в Бретани, «Кордельер» окутан мифами. Он был флагманом флота последней правительницы независимого герцогства Анны Бретонской. Кораблем командовал еще один бретонский герой — Эрве де Портсмогер, своего рода
«Регент» принадлежал к тому же классу, что и знаменитый флагман английского флота «Мэри Роуз», который подняли со дна пролива 40 лет назад и выставили для экспозиции в портсмутском порту. «Регент» был еще крупнее «Мэри Роуз», его обнаружение может стать
Проблема в том, что никто не знает, где именно произошла битва при
10 августа 1512 года
Но «Кордельер» и два других корабля остались и приняли бой. «Регент» обрушился на «Кордельера» всей своей мощью, ближний бой шел
При поддержке правительства Франции, администрации Бретани, университетов и предпринимателей Мишель Лур собрал многопрофильную команду для поисков кораблей, которые — он убежден —
Были заново проанализированы течения, приливы и отливы. Предыдущие экспедиции не учитывали, что в 1582 году на смену юлианскому календарю пришел григорианский, и многие расчеты необходимо было корректировать с поправкой на новый календарь.
Были заново изучены морские карты. Историки обратились к немногочисленным источникам — церковным архивам, в первую очередь. По словам Кристофа Серино из Университета Южной Бретани, особый интерес представляют английские дипломатические документы.
«Нам известно, что на борту “Регента” были несколько сотен англичан, многие из них — из знатных семей. После битвы тела прибивало к берегам, и их хоронили.
На сегодняшний день Лур исходит из предположения о том, что французский флот стоял на якоре поблизости от узкого входа в гавань на южной стороне бухты, рядом с деревней
На это указывает современный доклад, в котором говорится, что флот укрывался от южного ветра. Битва, как полагает Лур, произошла к северу от Камаре. Именно там и курсирует «Андре Мальро», просвечивая толщу воды сонаром и датчиком магнитного поля.
Подводный робот ведет видеосъемку, а дайверы готовы обследовать любую находку.
В оперативной рубке особенно чувствуется дух экспедиций Кусто: вся команда в одинаковых майках с изображением «Кордельера», многие члены которой работают с Луром годами, сосредоточенно изучает полученное видео и ломает голову над поднятыми со дна кусочками керамики.
В
Мишель Лур уверен, что современные технологии рано или поздно позволят найти остовы «Кордельера» и «Регента». Но кто знает, что будет дальше? Лур мечтает о создании музея в Бресте. Сравнение с Кусто, которого Лур знал лично, его смущает.
«Вы знаете, что как археолог Кусто был беспомощен. Во время одной из экспедиций в Средиземном море он не понял, что на дне лежит не один корабль, а два — один на другом. Именно