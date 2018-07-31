В поисках «Кордельера»: как во Франции ищут затонувший 500 лет назад военный корабль

Картина Пьер-Жюльена Гилберта с изображением битвы при Сен-Матье

На смену тральщику Кусто «Калипсо» пришел сторожевой корабль «Андре Мальро» министерства культуры Франции с командой ученых и дайверов на борту.

Задача такая: найти, извлечь из грунта и в конце концов поднять на поверхность остовы «Кордельера» и «Регента» — двух исполинских кораблей, затонувших в ходе битвы при Сен-Матье в 1512 году. В роли Кусто — Мишель Лур, выдающийся морской археолог, участвовавший в тысяче экспедиций по исследованию французского подводного наследия.

«Я одержим поисками этих кораблей уже 40 лет, — говорит Лур, румяный и бородатый, как и положено настоящему морскому волку. — Я уже не молод, и эта экспедиция может стать для меня последней. Если нам удастся хотя бы найти корабли и предоставить их извлечение коллегам, я буду счастлив».

Опытный морской археолог Мишель Лур надеется уйти на покой после того, как найдет корабли | Источник: Русская служба Би-би-си

Как затонули «Кордельер» и «Регент»

Во Франции, или, скорее, в Бретани, «Кордельер» окутан мифами. Он был флагманом флота последней правительницы независимого герцогства Анны Бретонской. Кораблем командовал еще один бретонский герой — Эрве де Портсмогер, своего рода пират-патриот. На французский манер его звали Примаге; этим именем до сих пор называют суда ВМС Франции.

Команда "Андре Мальро" обследует морское дно при помощи подводных роботов | Источник: Русская служба Би-би-си

«Регент» принадлежал к тому же классу, что и знаменитый флагман английского флота «Мэри Роуз», который подняли со дна пролива 40 лет назад и выставили для экспозиции в портсмутском порту. «Регент» был еще крупнее «Мэри Роуз», его обнаружение может стать чем-то колоссальным.

Проблема в том, что никто не знает, где именно произошла битва при Сен-Матье. Она случилась во время одной из малоизвестных войн между Англией и альянсом Франции и независимой Бретани.

Оба корабля пошли ко дну, погибли сотни человек

10 августа 1512 года франко-бретонский флот стоял на рейде французского Бреста, когда на горизонте показались английские корабли. Большинство французских судов поспешили уйти в безопасное место.

Но «Кордельер» и два других корабля остались и приняли бой. «Регент» обрушился на «Кордельера» всей своей мощью, ближний бой шел два-три часа. А затем произошел большой взрыв — почему, до сих пор неизвестно. Оба корабля пошли на дно, погибли сотни человек.

«Где-то рядом»

При поддержке правительства Франции, администрации Бретани, университетов и предпринимателей Мишель Лур собрал многопрофильную команду для поисков кораблей, которые — он убежден — где-то рядом.

Были заново проанализированы течения, приливы и отливы. Предыдущие экспедиции не учитывали, что в 1582 году на смену юлианскому календарю пришел григорианский, и многие расчеты необходимо было корректировать с поправкой на новый календарь.

Были заново изучены морские карты. Историки обратились к немногочисленным источникам — церковным архивам, в первую очередь. По словам Кристофа Серино из Университета Южной Бретани, особый интерес представляют английские дипломатические документы.

«Нам известно, что на борту “Регента” были несколько сотен англичан, многие из них — из знатных семей. После битвы тела прибивало к берегам, и их хоронили. Где-то в архивах должны храниться прошения родственников о репатриации тел. В них могут фигурировать названия мест и церковных приходов, — говорит Серино. — Если принять в расчет места, к которым прибивало тела, и движение потоков, можно получить более четкое представление о том, где именно произошла битва».

Исследователи руководствуются уже доступными источниками и ищут новые | Источник: Русская служба Би-би-си

Близко, но не то

На сегодняшний день Лур исходит из предположения о том, что французский флот стоял на якоре поблизости от узкого входа в гавань на южной стороне бухты, рядом с деревней Камаре-сюр-Мер.

На это указывает современный доклад, в котором говорится, что флот укрывался от южного ветра. Битва, как полагает Лур, произошла к северу от Камаре. Именно там и курсирует «Андре Мальро», просвечивая толщу воды сонаром и датчиком магнитного поля.

Подводный робот ведет видеосъемку, а дайверы готовы обследовать любую находку.

Команда просматривает видео, снятое подводными аппаратами | Источник: Русская служба Би-би-си

В оперативной рубке особенно чувствуется дух экспедиций Кусто: вся команда в одинаковых майках с изображением «Кордельера», многие члены которой работают с Луром годами, сосредоточенно изучает полученное видео и ломает голову над поднятыми со дна кусочками керамики.

Любопытное открытие было сделано уже в первые дни экспедиции. В предполагаемом месте битвы были найдены достаточно крупные обломки. Лур определил, что они относятся к XV—XVI вв. екам.

В какой-то момент казалось, что это обломки двух лежащих рядом кораблей — то, что нужно. Но возникли сомнения. Если корабль военный — то где же пушки? Их не было, так что судно, видимо, было торговым. Интересная находка, но не та, за которой охотились.

Команда обнаружила обломки затонувшего судна, но оно оказалось торговым | Источник: Русская служба Би-би-си

Мишель Лур уверен, что современные технологии рано или поздно позволят найти остовы «Кордельера» и «Регента». Но кто знает, что будет дальше? Лур мечтает о создании музея в Бресте. Сравнение с Кусто, которого Лур знал лично, его смущает.

«Вы знаете, что как археолог Кусто был беспомощен. Во время одной из экспедиций в Средиземном море он не понял, что на дне лежит не один корабль, а два — один на другом. Именно из-за такого беспорядка министерство спонсировало нашу экспедицию. Это первая морская археологическая миссия с государственным финансированием. Команда, дух товарищества, мореходное мастерство — их я был бы горд позаимствовать у Кусто», — говорит исследователь.