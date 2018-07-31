Роспотребнадзор 250 раз оштрафовал волгоградские лагеря за нарушения

Оздоровительных эффект, говорят в региональном Роспотребнадзоре, у детей прекрасный. А вот к работе обслуживающего персонала и организаторов у проверяющих вопросы есть. Кстати, проверяют лагеря специалисты ведомства регулярно и постоянно: особо следят за питанием и безопасностью детворы. К сожалению, нарушения есть.

Чаще всего в ДОЛах нарушают санэпиднормы. Сотрудники Роспотребнадзора уже составили 332 протокола об административном правонарушении, в том числе 8 на юридические лица, наложили 250 штрафов на сумму более 900 тысяч рублей. Кроме того, они изъяли 88,95 килограммов пищевых продуктов, которые не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Три дела о привлечении к административной ответственности направлены на рассмотрении в суды.