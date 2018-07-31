«Очереди за едой». Пассажиры поездов в Жамбылской области попросили о помощи

Источник: Tengrinews

В редакцию Tengrinews.kz поступают сообщения от пассажиров поезда 86 сообщением «Сарыагаш — Астана».

«Пришел начальник поезда только что, детей до 12 лет сказали покормят в вагоне-ресторане. Но ведь мы уже с 8 утра стоим! Кормящих матерей тоже сказали покормят. Взрослым сказали в течении часа привезут горячую пищу. Очередь с детьми возле вагона-ресторана», — рассказывает один из пассажиров.

Очередь возле вагона-ресторана. Фото очевидца. По словам очевидца, среди пассажиров много детей и женщин. Ближе к вечеру к вагонам подвезли еду. Детям раздали бутерброды с колбасой. На видео, присланном в редакцию, люди продают еду пассажирам по цене от 500 тенге за порцию. Как заявили в пресс-службе КТЖ, железнодорожники оказывают всю необходимую помощь всем пассажирам.

«На месте схода оперативно организованы восстановительные работы. Движение пяти пассажирских поездов: № 175 Астана — Шымкент, № 9 Астана-Алматы, № 55 Кокшетау-Кызылорда, № 86 Сарыагаш — Астана, № 179 Костанай-Алматы-2 приостановлено на станциях Коктас, Сары-Шаган, Шыганак. Пассажиры поездов, задержанных в пути, обеспечиваются питьевой водой и горячим питанием. На вокзале Шу пассажирам поезда № 90 предоставлены бесплатные услуги вагона-ресторана. На станциях пассажиров с детьми и людей преклонного возраста при необходимости размещают в комнатах отдыха. Задействован медицинский персонал. (…) АО «НК «КТЖ» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе КТЖ.

В компании пообещали, что за задержку отправления или опоздания с прибытием, пассажиры получат соответствующую компенсацию.

«На месте схода специальная комиссия АО «НК «КТЖ» расследует обстоятельства происшествия. Предварительной причиной схода явился излом боковой рамы вагона, собственником которого является ТОО «Исткомтранс». В установленном законодательством порядке, весь нанесенный ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона», — говорится в сообщении пресс-службе национального перевозчика.