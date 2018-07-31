«Очереди за едой». Пассажиры поездов в Жамбылской области попросили о помощи
Пассажиры поездов, которые не могут продолжить движения
Пассажиры поездов, которые не могут продолжить движения
В редакцию Tengrinews.kz поступают сообщения от пассажиров поезда 86 сообщением «Сарыагаш — Астана».
«Пришел начальник поезда только что, детей до 12 лет сказали покормят в
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«На месте схода оперативно организованы восстановительные работы. Движение пяти пассажирских поездов: № 175 Астана — Шымкент, № 9
В компании пообещали, что за задержку отправления или опоздания с прибытием, пассажиры получат соответствующую компенсацию.
«На месте схода специальная комиссия АО «НК «КТЖ» расследует обстоятельства происшествия. Предварительной причиной схода явился излом боковой рамы вагона, собственником которого является ТОО «Исткомтранс». В установленном законодательством порядке, весь нанесенный ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона», — говорится в сообщении
Авария произошла 31 июля около восьми утра. Пять пассажирских поездов остались без движения, ожидая пока спецслужбы не ликвидируют последствия схода грузовых вагонов. По состоянию на 18.45. по времени Астаны пассажиры задерживающихся поездов до сих пор ждут возобновления движения. В