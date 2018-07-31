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19:20 (мск), источник: Tengrinews

«Очереди за едой». Пассажиры поездов в Жамбылской области попросили о помощи

Пассажиры поездов, которые не могут продолжить движения из-за схода грузовых вагонов в Жамбылской области, просят о помощи, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В редакцию Tengrinews.kz поступают сообщения от пассажиров поезда 86 сообщением «Сарыагаш — Астана».

«Пришел начальник поезда только что, детей до 12 лет сказали покормят в вагоне-ресторане. Но ведь мы уже с 8 утра стоим! Кормящих матерей тоже сказали покормят. Взрослым сказали в течении часа привезут горячую пищу. Очередь с детьми возле вагона-ресторана», — рассказывает один из пассажиров.

Очередь возле вагона-ресторана. Фото очевидца. По словам очевидца, среди пассажиров много детей и женщин. Ближе к вечеру к вагонам подвезли еду. Детям раздали бутерброды с колбасой. На видео, присланном в редакцию, люди продают еду пассажирам по цене от 500 тенге за порцию. Как заявили в пресс-службе КТЖ, железнодорожники оказывают всю необходимую помощь всем пассажирам.

«На месте схода оперативно организованы восстановительные работы. Движение пяти пассажирских поездов: № 175 Астана — Шымкент, № 9 Астана-Алматы, № 55 Кокшетау-Кызылорда, № 86 Сарыагаш — Астана, № 179 Костанай-Алматы-2 приостановлено на станциях Коктас, Сары-Шаган, Шыганак. Пассажиры поездов, задержанных в пути, обеспечиваются питьевой водой и горячим питанием. На вокзале Шу пассажирам поезда № 90 предоставлены бесплатные услуги вагона-ресторана. На станциях пассажиров с детьми и людей преклонного возраста при необходимости размещают в комнатах отдыха. Задействован медицинский персонал. (…) АО «НК «КТЖ» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе КТЖ.

В компании пообещали, что за задержку отправления или опоздания с прибытием, пассажиры получат соответствующую компенсацию.

«На месте схода специальная комиссия АО «НК «КТЖ» расследует обстоятельства происшествия. Предварительной причиной схода явился излом боковой рамы вагона, собственником которого является ТОО «Исткомтранс». В установленном законодательством порядке, весь нанесенный ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона», — говорится в сообщении пресс-службе национального перевозчика.

Авария произошла 31 июля около восьми утра. Пять пассажирских поездов остались без движения, ожидая пока спецслужбы не ликвидируют последствия схода грузовых вагонов. По состоянию на 18.45. по времени Астаны пассажиры задерживающихся поездов до сих пор ждут возобновления движения. В пресс-службе АО «НК «КТЖ» отметили, на данный момент нет данных, когда будет восстановлено движение поездов, так как последствия аварии еще не устранены.

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