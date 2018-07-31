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16:22 (мск), источник: N + 1

Синицы оказались мастерами самоконтроля

Шведские ученые обнаружили, что большие синицы обладают значительной способностью к подавлению импульсивных действий и не сильно уступают в этом таким высокоинтеллектуальным животным, как вороны и шимпанзе.

Шведские ученые обнаружили, что большие синицы обладают значительной способностью к подавлению импульсивных действий и не сильно уступают в этом таким высокоинтеллектуальным животным, как вороны и шимпанзе. Как пишут авторы статьи, опубликованной в Behavioral Ecology and Sociobiology, синицы, таким образом, опровергают теорию, что способность к самоконтролю прямо пропорциональна размеру мозга животного.

Под способностью к самоконтролю у животных подразумевается умение подавлять мгновенное стремление к получению награды ради большей выгоды в будущем. Считается, что эта способность коррелирует со степенью развитости других когнитивных способностей, и, следовательно, присуща в основном высокоинтеллектуальным животным, таким как приматы, некоторые попугаи или птицы семейства врановых. Более того, считается, что интеллектуальные способности, в частности, способность к самоконтролю, прямо пропорциональны размеру мозга животного.

Ученые из университета Лунда (Швеция) показали, что большие синицы (Parus major) — птицы из семейства воробьиных — в стандартном тесте на самоконтроль справляются с заданием лучше, чем большинство протестированных животных и по способности подавлять импульсивное поведение немного уступают лишь воронам и шимпанзе. При этом объем мозга синицы составляет всего три процента от объема мозга ворона.

В стандартном тесте, оценивающем способность к самоконтролю, животное сначала обучают доставать еду из непрозрачного цилиндра, открытого с обоих концов. Затем ему предлагают прозрачный цилиндр с угощением, расположенный перпендикулярно направлению взгляда подопытного. Животное проходит тест, если целенаправленно достает угощение с открытого конца, если же в первую очередь следует попытка схватить (клюнуть) пищу прямо через стенку цилиндра, тест провален. При обучении животным также демонстрируют пустые пластиковые прозрачные цилиндры или бутылки, чтобы познакомить их с концепцией прозрачного объекта.

В одном из исследований у протестированных таким образом 36 видов животных и птиц объем мозга оказался лучшим параметром, предсказывающим результаты теста. Тем не менее, эксперимент шведских зоологов показывает, что это не всегда так. В их тесте с цилиндром поучаствовали 36 синиц. Оказалось, что синицы справляются с задачей в среднем в 80 процентах, если им раньше показывали прозрачные цилиндры, и в 60 процентах случаев, если не показывали. По сравнению с другими птицами синицы уступили только воронам, которые справлялись с задачей в 90−100 процентах случаев. Таким образом, большие синицы продемонстрировали очень высокую способность к самоконтролю, несмотря на свой маленький мозг. Авторы предположили, что для птиц эта закономерность не всегда выполняется, так как плотность нейронов у них гораздо выше, чем у млекопитающих.

Большие синицы также демонстрируют неплохие способности к обучению. К примеру, годом ранее ученые обнаружили, что информацию о том, что еда плохого качества, синицы получают, наблюдая за своими сородичами.

Дарья Спасская.

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