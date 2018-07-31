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16:46 (мск), источник: Популярная механика

Масло защитило посуду из нержавейки от бактерий

Обработка пищевыми жирами оказалась эффективным способом уменьшить количество бактерий на поверхности емкостей из нержавеющей стали — таких, какие используются в быту, в кафе и ресторанах.

Источник: Популярная механика

По мере изнашивания на поверхности изделий из нержавеющей стали образуются неровности, на которых легко удерживаются бактериальные пленки. их могут образовывать и безвредные для человека бактерии, и те, что в состоянии вызвать пищевое отравление.

Чем больше на поверхности посуды неровностей, тем труднее избавиться от бактерий с помощью чистящих средств; в отличие от отдельных бактерий, пленки — довольно устойчивые структуры. Если домашнюю сковородку можно (и нужно) мыть после каждого использования, а вот большие емкости, которые используются на предприятиях пищевой промышленности, моют не так часто, и бактерии на их стенках могут размножаться беспрепятственно в течение довольно долгого времени.

Но есть и хорошие новости: ученые из Канады и Египта обнаружили, что пищевые жиры способны надежно изолировать содержимое емкости от поверхности нержавеющей стали и в тысячу раз сократить число бактерий, живущих на стенках посуды. Для уменьшения угла смачивания сталь предварительно обработали алкилфосфоновой кислотой, а затем покрыли слоем жидкости на основе пищевых жиров (food-safe oil-based slippery coating, или FOSC).

К тому же, отмечают ученые в статье, опубликованной в ACS Applied Materials and Interfaces, обработанные жирами покрытия легче очищать, а их антибактериальный эффект сохраняется даже после чистки агрессивными абразивными детергентами. Жиры недороги, их легко наносить, ими нельзя отравиться; авторы работы полагают, что нашли идеальный способ снизить число пищевых отравлений, вызванных присутствием бактерий на поверхности промышленной посуды из нержавеющей стали.

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