Масло защитило посуду из нержавейки от бактерий

Источник: Популярная механика

По мере изнашивания на поверхности изделий из нержавеющей стали образуются неровности, на которых легко удерживаются бактериальные пленки. их могут образовывать и безвредные для человека бактерии, и те, что в состоянии вызвать пищевое отравление.

Чем больше на поверхности посуды неровностей, тем труднее избавиться от бактерий с помощью чистящих средств; в отличие от отдельных бактерий, пленки — довольно устойчивые структуры. Если домашнюю сковородку можно (и нужно) мыть после каждого использования, а вот большие емкости, которые используются на предприятиях пищевой промышленности, моют не так часто, и бактерии на их стенках могут размножаться беспрепятственно в течение довольно долгого времени.

Но есть и хорошие новости: ученые из Канады и Египта обнаружили, что пищевые жиры способны надежно изолировать содержимое емкости от поверхности нержавеющей стали и в тысячу раз сократить число бактерий, живущих на стенках посуды. Для уменьшения угла смачивания сталь предварительно обработали алкилфосфоновой кислотой, а затем покрыли слоем жидкости на основе пищевых жиров (food-safe oil-based slippery coating, или FOSC).