Ремонт улицы Чехова в Иркутске продлится до 10 августа
Рабочие будут устранять недостатки, которые не учли в первой версии проекта ремонта.
Рабочие будут устранять недостатки, которые не учли в первой версии проекта ремонта.
Водителям Иркутска, маршрут которых пролегает через центр города, придется потерпеть неудобства еще немного. Закрытие проезда по улице Чехова на участке от Дзержинского до Карла Маркса решено продлить до 10 августа.
— Это связано с выявлением существенных недостатков дорожного основания, не учтенных в первоначальном проекте ремонта, — сообщили в
Напомним, что также проезд будет затруднен по улице Баррикад. Там с 1 по 14 августа в районе дома № 189ф будут проводить ремонт сетей канализации и водоснабжения к строящимся домам.
Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты, чтобы не оказаться в пробке.