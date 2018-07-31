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18:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Ремонт улицы Чехова в Иркутске продлится до 10 августа

Рабочие будут устранять недостатки, которые не учли в первой версии проекта ремонта.

Источник: Комсомольская правда

Водителям Иркутска, маршрут которых пролегает через центр города, придется потерпеть неудобства еще немного. Закрытие проезда по улице Чехова на участке от Дзержинского до Карла Маркса решено продлить до 10 августа.

— Это связано с выявлением существенных недостатков дорожного основания, не учтенных в первоначальном проекте ремонта, — сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Напомним, что также проезд будет затруднен по улице Баррикад. Там с 1 по 14 августа в районе дома № 189ф будут проводить ремонт сетей канализации и водоснабжения к строящимся домам.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты, чтобы не оказаться в пробке.

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