В Челябинске построят центр по шорт-треку

Источник: Nakanune.ru

Региональный центр подготовки появится в 2019 году. Спортивное сооружение решит проблему нехватки льда для спортсменов, занимающихся шорт-треком и фигурным катанием.

«Это будет совместный проект министерства спорта России и региональных властей. Уверен, в новом комплексе мы сможем воспитать много чемпионов», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Центр по шорт-треку строят возле стадиона «Центральный». Рядом с ним уже располагаются крытый ледовый дворец «Уральская молния» и легкоатлетический манеж УралГУФК.

В комплексе будет несколько ледовых площадок, большой и функциональный зал для общей физической подготовки конькобежцев и других спортсменов. Новый комплекс разместится на участке в 12 тысяч квадратных метров, площадь застройки составит 4,9 тысячи квадратных метров. Размер спортивного зала — 2,3 тысячи квадратных метров с ледовым полем 30×60 метров, количество посадочных мест на трибуне — 150. Стены и кровля будут изготовлены из сэндвич-панелей.