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16:45 (мск), источник: Новая Кубань

Администрация сделала заявление о наступлении пика смерчей в Краснодарском крае

По прогнозам синоптиков этот период придется на август.

Краснодар. 31 июля — Новая Кубань. Тему опасных природных явлений обсуждали на совещании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заседание возглавил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Было озвучено, что в текущем году Гидрометеонадзор зарегистрировал уже шесть смерчей.

Образование вихрей в акватории Черного моря является опасным природным явлением.

Смерчи опасны тем, что формируясь, они набирают большое количество воды, а распадаясь на суше, могут привести к подтоплениям и селям. При этом предотвратить все это, естественно, невозможно.

— Необходимо организовать мониторинг прибрежных территорий, чтобы вовремя предупреждать появление смерчей, оповещать об этом жителей и гостей Кубани, — сказал Андрей Алексеенко.

В экстренных службах края имеется соответствующее оборудование — радиолокационная техника. С её помощью возможно выявлять образование смерчей на самой ранней стадии. Благодаря этому есть возможность хотя бы попытаться избежать жертв и быть в полной готовности к наступлению последствий данного явления.

— Пик опасного явления по прогнозам придется на август, — говорится на официальном сайте администрации Краснодарского края.

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