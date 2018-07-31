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18:24 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутяне возмущены появлением еще одной баржи в акватории Якоби

Отдыхающие на пляже Якоби в Иркутске обеспокоены появлением баржи в заливе. Причины для волнения они объясняют тем, что территория рядом никак не огорожена, дети заплывают под судно и ныряют с него. А это, конечно, небезопасно.

Новый объект на пляже Якоби появился сегодня утром. Рядом снесены буйки, которые разграничивают зону купания, разрыт и сам пляж.

— У нас единственное место, где можно отдохнуть, это Якоби, но с него сделали, я вот не хочу ругаться, безобразие, — говорит жительница Иркутска Людмила Чуб.

Разрешение на водопользование у владельца судна есть. И стоит оно уже не на территории пляжа.

— Водопользователь на данный момент предупреждён, и принял соответствующие меры для недопущения несчастных случаев на барже. На ней дежурит охранник, — говорит старший государственный инспектор патрульной группы ГУ МЧС России по Иркутской области Владимир Тарасов.

Предупреждены, но правила безопасности всё равно не соблюдают. Вот сторож разговаривает по телефону, а люди спокойно купаются рядом с баржей, заплывают под дно и даже пытаются с неё нырять. Кроме того, рядом стоит ещё одно судно. Как рассказывают отдыхающие, они не раз видели, как с него выкидывают мусор прямо в воду.

— С этих барж сливают в воду канализацию, люди видят это постоянно. Натуральную канализацию сливают здесь в воду, — говорит житель Иркутска Виктор Погребняк.

— Пляж мы сами приходим утром, чистим, приносим пакеты и руками собираем здесь грязь, потому что пляж не убирают. Как же тут не будет антисанитарии, когда всё это сливается в воду и здесь такая гадость плавает, шелуха от лука, от яиц, огурцы, арбузы, — говорит жительница Иркутска Наталья Пуляевская.

А ведь Роспотребнадзор уже запретил здесь купаться. Взятые пробы воды показали, что в заливе можно заразиться инфекционными заболеваниями.

— Создаётся угроза, определённый риск заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно у тех людей, кто подвержен таким заболеваниям, имеют сопутствующие, маленькие ребятишки, это всё — группа риска, — говорит начальник отдела организации деятельности Роспотребнадзора по Иркутской области Инга Жданова.

Что будет на новой барже, пока неизвестно. Возможно, говорят отдыхающие, очередное кафе. И тогда залив Якоби может стать ещё грязнее.

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