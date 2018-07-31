Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Как рожают в Греции: откровенный рассказ мамы
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Сколько стоит гардероб Меган Маркл
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Убившие отца сестры назвали себя его рабынями
Названа причина госпитализации Аскольда Запашного
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
18:10 (мск), источник: Ведомости

ЦБ выпустит памятные монеты с героями мультфильма «Ну, погоди!»

Центробанк выпускает памятные монеты, на которых изображены герои мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

На одной стороне монеты изображены главные герои мультфильма — заяц и волк, а на другой — российский герб, а также указан номинал монеты. В этой серии будет несколько видов монет: серебряные номиналом 3 руб., а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в цветном и обычном исполнении.

Первая серия «Ну, погоди!» вышла в 1969 г. Ее снял Геннадий Сокольский, который также участвовал в создании мультфильмов «Винни-Пух», «Умка ищет друга», «Дед Мороз и лето» и др.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В лапах у Винни-Пуха и собственной жены: две беды Алана Милна

ЦБ не первый раз выпускает монеты с изображением героев мультфильмов. В конце 2017 г. в обращении появились памятные монеты с Винни-Пухом.

Это тоже интересно:

 ЕС расширил санкции против России
Почему пенсионный возраст надо не повышать, а уравнивать
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
СМИ: в ЦАР убили трех российских журналистов
Почему россияне столько пьют и не прекращают даже в старости
«Их реально доводят»: как Вологодчина стала столицей банкротств
Косатки разгадали трюк с внезапным исчезновением человека
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе, не вошел в заявку команды на матч
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь