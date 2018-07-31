ЦБ выпустит памятные монеты с героями мультфильма «Ну, погоди!»

На одной стороне монеты изображены главные герои мультфильма — заяц и волк, а на другой — российский герб, а также указан номинал монеты. В этой серии будет несколько видов монет: серебряные номиналом 3 руб., а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в цветном и обычном исполнении.