ЦБ выпустит памятные монеты с героями мультфильма «Ну, погоди!»
Центробанк выпускает памятные монеты, на которых изображены герои мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщила
Центробанк выпускает памятные монеты, на которых изображены герои мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщила
На одной стороне монеты изображены главные герои мультфильма — заяц и волк, а на другой — российский герб, а также указан номинал монеты. В этой серии будет несколько видов монет: серебряные номиналом 3 руб., а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в цветном и обычном исполнении.
Первая серия «Ну, погоди!» вышла в 1969 г. Ее снял Геннадий Сокольский, который также участвовал в создании мультфильмов «Винни-Пух», «Умка ищет друга», «Дед Мороз и лето» и др.
ЦБ не первый раз выпускает монеты с изображением героев мультфильмов. В конце 2017 г. в обращении появились памятные монеты с
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