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17:51 (мск), источник: Вести Иркутск

Дом первого декабриста Раевского переедет в Тальцы

Дом первого декабриста Владимира Раевского в Боханском районе переезжает. Памятник историко-культурного наследия ждут в музее под открытым небом. В Тальцах он превратится в Уездное казначейство.

— Наличники мы аккуратно сняли, каждую деталь сохраним. Единственное, что здесь нужно будет немножечко подшкурить старую краску. Покрасим соответствующим цветом, какой архитекторы скажут. И приколотим на окна. Будут как родные!

Историческая разборка в старинном сибирском селе. Этот дом называют Домом Владимира Раевского. А его самого — первым декабристом. Потому что арестовали его почти за четыре года до восстания на Сенатской площади. Мятежный поэт и боевой офицер. Его лишили дворянского чина, орденов и сослали на поселение в село Олонки Иркутской губернии. Навечно.

Декабрист Владимир Раевский прожил в Олонках 44 года. Много занимался благотворительностью и построил для сельских детей начальную школу. А когда она обветшала, на этом же месте появилось вот это здание. Но сейчас оно готовится к переезду.

Типовая административная постройка, говорит директор музея «Тальцы». В советское время это здание также отдали детям, согласно завещанию Раевского. Четыре года назад в Олонках построили новые ясли. А эта усадьба ветшала и разрушалась. И вот теперь старый дом дожил до новоселья. Своё место он займёт в музее под открытым небом.

— А мы строим трактовую зону. Где товары, деньги, всё крутилось. И нам это очень нужно! Единственное различие этого здания с Верхоленским — это наличники. Здесь попроще. И пристройка с задней части здания. Каменная кладовочка, где хранились деньги, — говорит директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов.

— Где мы проходим сейчас, в этих помещениях, будет находиться «руководство» и рядом касса и сейф. А эти помещения мы планируем использовать под выставочные залы. Где будут у нас представлены деньги разного времени, а также счётные машины, — говорит заместитель директора по науке архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Елена Колганова.

Этот памятник историко-культурного наследия сохранился очень хорошо, говорят эксперты. Уцелели балки, перекрытия и лаги, на которых держится пол. Да и сами половицы — в отличном состоянии. Бревенчатые стены — тоже. Родное село Дом Раевского покинет уже через несколько дней. В Тальцах ему приготовили место между Почтовой станцией и Усадьбой Войнова. Ну, а этот особняк архитекторы и реставраторы превратят в Уездное казначейство.

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